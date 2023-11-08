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Восстановить украинские водительские права можно еще в одной стране: куда обращаться

Среда 08 ноября 2023 11:06
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Восстановить украинские водительские права можно еще в одной стране: куда обращаться Фото: Паспортный сервис в Праге (facebook.com/prague.passport.ua)
Автор: Ольга Маджумдар

Восстановить утерянные водительские права украинцы теперь смогут в Чехии. Такая услуга доступна в "Паспортном сервисе" в Праге.

Предварительная запись через электронную очередь обязательна, сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу ГП "Документ".

Восстановление водительских удостоверений при потере или краже документа началось в "Паспортном сервисе" в Праге. Это уже 10 город за границей, где можно получить такую услугу.

Обратиться можно по адресу "Паспортного сервиса" в Праге: площадь Республики 656/8 ТЦ Котва (ОС Kotva).

Запись в электронную очередь обязательна, без нее получить услугу невозможно: prague.pasport.org.ua/solutions/e-queue. Записываться нужно самостоятельно.

Получить бесплатную консультацию по возобновлению или обмену водительского удостоверения можно на официальной странице ГП "Документ" в Facebook.

Для восстановления водительских прав необходимо предоставить следующие документы:

  • паспорт гражданина Украины с обязательным местом регистрации;
  • справка (оригинал или копия) о присвоении регистрационного номера учетной карты налогоплательщика (при его отсутствии на ID-карте, штампе в паспорте или в базах данных МВД);
  • документ, подтверждающий изменение фамилии, имя (при изменении личных данных).

Ранее услуга восстановления украинских водительских удостоверений стала доступной в Польше (Варшава, Вроцлав, Краков, Гданьск), Германии (Берлин, Кельн), Испании (Мадрид, Валенсия), Турции (Стамбул).

В ГП "Документ" планируют ввести услугу восстановления водительского удостоверения во всех центрах обслуживания граждан "Паспортный сервис" в Украине и за рубежом.

Напомним, мы писали об адресах всех центров, где можно восстановить утраченные водительские права. Также об условиях получения услуги.

Ранее для украинцев, которые будут обращаться к паспортным сервисам в Прага и Кельн, ввели регистрацию в онлайн-очереди только с помощью FaceID. Такую проверку ввели временно, чтобы предотвратить мошенничество.

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Чехия документи Водительские права
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