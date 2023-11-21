У Празі відкрився стаціонарний офіс "Паспортного сервісу": нова адреса

"Паспортний сервіс" у Празі відтепер працює у стаціонарному офісі. Мобільні пункти у мікроавтобусах припинили роботу.

Куди звертатися для оформлення паспортних документів у столиці Чехії, РБК-Україна повідомляє з посиланням на сторінку ДП "Документ".

Мобільні офіси "Паспортного сервісу" працювали у Празі з березня 2023 року. Прийом людей відбувався у 5-6 мікроавтобусах. Із 20 листопада запрацював стаціонарний офіс, де людей обслуговують у 13 вікнах.

Нова адреса, куди можна звернутися за оформленням українських документів: Michelská 1552/58, Praha 4.

Робота за адресою Náměstí Republiky 656/8, 110 00 Staré Město припиняється. Видача готових документів буде за місцем розташування нового центра.

Графік роботи: з понеділка до суботи із 09:00 до 18:00, вихідний – неділя.

Записатися можна онлайн, живої черги в офісі немає.

У центрі можна отримати такі послуги:

оформити внутрішній паспорта громадянина України;

оформити паспорт громадянина для виїзду за кордон;

обміняти водійське посвідчення, отримати водійське посвідчення замість втраченого.

Нагадаємо, ми повідомляли, що відновити втрачені водійські права можна у ще одній країні. Така послуга віднедавна доступна у "Паспортному сервісі" у Празі.

Також ми писали про адреси всіх центрів, де можна відновити втрачені права водія. Також про умови отримання послуги.

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