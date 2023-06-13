Возвращаются домой. В каких странах ЕС украинцы чаще отказываются от защиты

Около 4 миллионов украинцев получили временную защиту в ЕС с февраля 2022 года. При этом количество беженцев в Польше, Эстонии, Португалии и Франции уменьшается.

Об этом сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на SchengenVisaInfo.com.

Наибольшее сокращение – в Польше и Португалии

По данным Евростата, Германия предоставила статус защиты 28% от общего числа украинцев. Это более 1 миллиона человек. Польшапредоставила статус защиты 995 035 лицам – 25% от общего количества. Чехия – 331850 украинцев, что составляет 8%.

В Германии, Швеции и Чехии фиксируют некоторое увеличение беженцев.

"Увеличение в Швеции произошло главным образом из-за задержки процесса восстановления статуса временной защиты, который завершился в марте 2023 года. Это привело к тому, что количество зарегистрированных бенефициаров временной защиты на конец марта казалось ниже, чем было на самом деле", – объясняет Евростат.

Фото: Эстония – одна из стран, где количество беглецов от войны уменьшается (Getty Images)

В то же время в некоторых странах количество украинцев с временной защитой уменьшилось. Наибольшее сокращение зафиксировано в Польше – на 4700 человек меньше, за ней следуют Португалия (–2520), Эстония (–1885) и Франция (–985).

По состоянию на апрель 2023 года граждане Украины в ЕС составляли 98% тех, кому предоставили временную защиту. Это в основном женщины в возрасте от 35 до 64 лет (48%) и дети (35%). Мужчины составляли менее пятой части от общего количества беженцев – 18%.

Сначала лидером по приему беженцев была Польша. Теперь во главу угла вышла Германия: более миллиона человек воспользовались статусом временной защиты, тогда как в Польше эти цифры упали до 989 080.

За последние месяцы Португалию покинули тысячи украинских беженцев. Португальская иммиграционная и пограничная служба (SEF) зафиксировала, что за последние два месяца количество беженцев из Украины начало уменьшаться.

Тем временем две трети украинцев, находящихся сейчас в Польше, планируют вернуться в Украину.

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