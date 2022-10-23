"Поезд-призрак" в Варшаву. В "Укрзализныце" раскрыли секрет приобретения билетов

С начала войны основным транспортом для выезда за границу стали поезда. На одно из самых популярных направлений – Киев – Варшава – украинцам редко удается купить билеты на нужные даты, сообщает TRAVEL РБК-Украина.

В чем "секрет" этого поезда в Польшу, рассказал в Facebook руководитель по коммуникациям "Укрзализныци" Александр Шевченко.

В чем особенность спального поезда из Киева в Варшаву

Варшавский поезд – любимая тема обсуждения в соцсетях и уже предмет народного фольклора, пишет Александр Шевченко.

"Обменяю левую почку на билет в Варшаву!", "Где этот поезд-призрак и почему на него 4 недели нет билетов?", — приводит он типичные вопросы.

Впрочем, в дефицитности мест в варшавском поезде есть объяснение: у ЕС и Украины разная ширина путей - 1435 мм против наших 1520 мм.

"Так сложилось исторически, англичане из Ливерпуля и Манчестера отталкивались от ширины существующих дорог и мостов, которые в свою очередь опирались на ширину конной повозки в два лошадиных зада, а росимперия опиралась на то, чтобы "не как у них и чтобы враг не заехал своими вагонами". Это долгая история, можно было бы за 30 лет и протащить евроколею хотя бы во Львов, но имеем то, что имеем", - пишет руководитель по коммуникациям "Укрзализныци".

Фото: Варшавский поезд в Киеве (facebook.com/oleksandr.shevchenko.ua)

Это является причиной того, что в Варшаву и Вену из Украины могут проехать только вагоны со сменными тележками - так называемые "рицы".

"То есть к границе это чудо едет по нашей колее, на границе железнодорожная магия поднимает его над землей, у пассажиров объявляется перекур на 2-4 часа, переставляется евротележка - и вагон "чешет" дальше под польским или венгерским локомотивом", — рассказывает он.

Это и есть ответ на вопрос, почему "просто не добавить вагонов" на дефицитное направление. Потому что их таких больше нет, а тем, что есть – 42 года в среднем. И хорошо, что они еще на ходу, отмечает Шевченко.

Система продаж: как доехать поездом в Польшу и наоборот

Все ключевые международные рейсы есть онлайн на booking.uz.gov.ua:

Киев – Варшава Всходня;

Киев – Хелм;

Киев – Перемышль;

Запорожье – Перемышль (через Днепр);

Одесса – Перемышль (через Львов).

Только в кассах можно купить билеты на рейсы:

Киев – Вена (через Будапешт);

Чоп – Чиерна над Тисоу;

Чоп – Захонь;

Мукачево – Будапешт (иногда по присущей только венграм логике сокращен до Чопа или до Захони).

Это объясняется тем, что только в кассах продают рейсы неукраинских поездов и отдельное исключение с венскими вагонами, места на которые можно найти на австрийском сайте - но все равно легче в кассе, потому что все равно нужно распечатывать.

Фото: У варшавского поезда мало вагонов (twitter.com/AndyBTravels)

Между тем, в чат-боте и приложении международных билетов пока нет, но скоро будут.

"Для поездов, которые продаются онлайн, нет отдельных кассовых квот. То есть это абсолютный миф, что на Варшаву билет легче взять в кассе, когда онлайн нет: все тянется из одной системы. Единственная причина дефицита – 150 мест на 3000 желающих", – пояснил Александр Шевченко.

По его словам, в настоящее время продажи билетов открыты глубиной до 5 ноября включительно, потому что с 6 ноября будут вноситься изменения.

Что делать пассажиру, если нет билетов в Варшаву

"Какое решение для пассажира, который никак не подстережет билет на Варшаву? Элементарно: масса вариантов доехать с пересадкой через тот же Перемышль или Хелм. Причем мы сделали целый отдельный сайт со всеми возможными стыковками и даже ближайшими аэропортами, потому что мы понимаем, что Варшава преимущественно нужна как хаб для перелета в условный Дублин, Лиссабон или Рим", - пишет представитель "Укрзализныци".

Также стоит помнить об аэропортах Кошице, Жешува, Кракова, куда добраться иногда вдвое легче.

Напомним, мы писали, что украинцы массово открывают компании в Польше.