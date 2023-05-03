Деньги и ремонт. Как пострадавшим от войны в Украине получить помощь

Датский совет по делам беженцев реализует программы помощи людям, пострадавшим от боеприпасов взрывного действия и поддержки переселенцев.

Как получить финансовую поддержку, помощь в лечении и ремонте жилья, TRAVEL РБК-Украина рассказала руководительница программ Представительства Датского совета по делам беженцев в Украине (DRC) Катрина Закаревски.

Материальная помощь пострадавшим от войны: кто может получить

Поскольку загрязнение взрывоопасными предметами в Украине является одним из наибольших в мире, Датский совет по делам беженцев (DRC) реализует ряд программ, ориентированных на помощь пострадавшим от боеприпасов взрывного действия, сообщили в организации.

Такие программы имеют разные источники финансирования, критерии отбора участников могут отличаться, но все они направлены на помощь гражданским.

"Программа поддержки пострадавших от взрывоопасных предметов реализуется благодаря финансированию от Бюро USAID по вопросам гуманитарной помощи, а также Министерств иностранных дел Финляндии и Нидерландов. В рамках этих проектов DRC уже оказала поддержку более 120 пострадавшим. DRC, например, помогали приобрести необходимые для операций материалы или покрывали расходы на реабилитацию", – рассказала Катрина Закаревски.

Подаваться на такие программы помощи могут пострадавшие со всей территории, подконтрольной правительству Украины. DRC оказывает помощь гражданским лицам независимо от пола и возраста, если они пострадали от любых видов взрывоопасных предметов (таких как неразорвавшиеся боеприпасы или покинутые взрывоопасные предметы) или получили травмы в результате обстрелов.

Фото: Пострадавший от взрывчатки в Черниговской области, которому оплатили протез сустава (facebook.com/DRCinUA)

"Помощь предоставляется на основе комплексной оценки ситуации, в которой оказался человек и имеющихся уязвимостей. Например, преимущество на получение поддержки имеют многодетные семьи, сироты, или если семья потеряла основной источник дохода из-за инцидента со взрывоопасным предметом; у пострадавшего есть физическая/психологическая инвалидность", – объяснила специалист.

Прием заявок на данный момент приостановлен. О возобновлении организация сообщит на странице DRC.

Переселенцы могут получить деньги и вещи

Также организация предоставляет финансовую поддержку, гигиенические наборы, одеяла внутриперемещенным лицам и пострадавшим от войны.

"Регистрация на такую помощь проводится непосредственно специалистами DRC в общинах, где мы работаем, а также в коллективных центрах для ВПЛ. Если центр нуждается в такой поддержке, они могут обратиться к DRC по электронной почте: drc.ukraine@drc.ngo" , – подчеркнула Катрина Закаревски.

Фото: Вещи для переселенцев (facebook.com/DRCinUA)

Где помогают по восстановлению пострадавшего от обстрелов жилья

Одной из программ помощи пострадавшим от военных действий жителям регионов является помощь с ремонтом жилья.

"DRC оказывает помощь с ремонтом в Чернигове и Черниговской области тем, чье жилье пострадало от обстрелов. О возобновлении приема заявок на такую программу сообщим на фейсбук-странице DRC", – отмечают в организации.

Также планируется расширять программу восстановления пострадавшего жилья на другие регионы. В частности, в Датском совете по делам беженцев хотят запустить его в Харьковской и Николаевской областях. Эти планы зависят от финансирования – DRC требуется поддержка доноров, чтобы воплотить их в жизнь.

Напомним, мы писали, что жителям общины в Киевской области выплатят помощь от DRC.

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