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Португалия продлила временную защиту украинцам: где больше всего беженцев

Четверг 19 октября 2023 17:26
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Португалия продлила временную защиту украинцам: где больше всего беженцев Фото: Украинские беженцы в Португалии (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Недавно власти Португалии решили продлить срок действия разрешений временной защиты для людей из Украины на 6 месяцев – до марта 2024 года. В стране находятся более 56 тысяч украинцев.

В каких регионах проживают больше всего беженцев, РБК-Украина сообщает со ссылкой на schengenvisainfo.com.

В Португалии временная защита для беженцев из Украины сначала длилась год, а в марте 2023 года правительство приняло постановление, продлившее срок действия этого документа на шесть месяцев. Теперь разрешение продлили еще на такой же срок.

По данным Службы по делам иностранцев и границ, с начала войны Португалия предоставила временную защиту 57 390 беженцам из Украины. Из них – 34 602 женщин и 22 788 мужчин. Четверть беженцев – несовершеннолетние (14434).

Больше людей проживают в таких муниципалитетах:

  • Лиссабон (12 461);
  • Кашкайш (3714);
  • Порту (2995);
  • Синтра (1970);
  • Албуфейра (1448).

Летом в Португалии был замечен существенный отток украинских беженцев. В июле Служба иммиграции и пограничной службы Португалии (SEF) сообщила об уменьшении количества украинских беженцев за предыдущие два месяца более чем на 4000 человек. Дальнейшие данные SEF указывают на то, что было замечено уменьшение на 1663 разрешений на жительство со статусом временной защиты.

По последним данным Евростата, в августе в Португалии оставались зарегистрированы 56 710 беженцев из Украины. В конце июля эта цифра составляла 56035 украинцев.

Напомним, мы писали, что в Чехии растет количество украинских беженцев. За прошедшую неделю прибыли еще 1774 человека.

Также мы сообщали, что в ряде стран Европы растет количество украинских беженцев. Украинцы продолжают массово ехать в Чехию, Германию и Нидерланды.

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