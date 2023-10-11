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В нескольких странах Европы растет количество украинских беженцев: данные Евростата

Среда 11 октября 2023 14:22
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В нескольких странах Европы растет количество украинских беженцев: данные Евростата Фото: Украинские беженцы в Германии (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Количество украинцев со временной защитой в Европе растет. По последним данным Евростата, в ЕС насчитывается почти 4,2 млн бежавших от войны в Украине.

В каких странах наблюдается наибольший наплыв украинцев, а откуда беженцы массово выезжают, РБК-Украина сообщает со ссылкой на schengenvisainfo.com.

Временной защитой в Европе пользуются уже 4 млн 155 тысяч человек из Украины. Из них 98% – с украинским гражданством. Наибольшее количество беженцев принимают три страны ЕС: Германия (1 175 695 человек; 28% от общего количества украинских беженцев в Европе), Польша (960 550; 23%) и Чехия (365 085; 9%).

За месяц количество людей, попросивших статус временной защиты, выросло на 41 275 человек. Такие данные Евростата на конец августа 2023 года (+1% беженцев в ЕС по сравнению с июлем).

Наибольший прирост желающих получить убежище был в таких странах:

  • Германии (+21 830; +1,9%);
  • Чехии (+7545; +2,1%);
  • Нидерландах (+2635; +1,7%).

Между тем некоторые страны почувствовали отток украинцев. Уменьшилось количество людей со временной защитой в трех странах:

  • Польша (-10530; -1,1%);
  • Италия (-550; -0,3%);
  • Франция (-420; -0,6%).

В целом наибольшее количество украинских беженцев по отношению к местному населению (на 1000 жителей) остается в таких странах:

  • Чехии (33,7);
  • Эстонии (26,2);
  • Польше (26,1);
  • Болгарии (25,6);
  • Литве (25,3).

На уровне ЕС этот показатель в среднем равняется 9,3 на тысячу человек.

Напомним, мы писали, какие страны Европы предоставляют временную защиту повторно. В их числе те, где наблюдается прирост украинских беженцев.

Тем временем в Швейцарии разработали план возвращения украинцев домой. За добровольный выезд в Украину после войны будут платить до 4000 евро.

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