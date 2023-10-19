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Португалія продовжила тимчасовий захист українцям: де найбільше біженців

Четвер 19 жовтня 2023 17:26
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Португалія продовжила тимчасовий захист українцям: де найбільше біженців Фото: Українські біженці у Португалії (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Нещодавно влада Португалії вирішила продовжити термін дії дозволів тимчасового захисту для людей з України на 6 місяців – до березня 2024 року. У країні перебувають понад 56 тисяч українців.

У яких регіонах проживають найбільше біженців, РБК-Україна повідомляє з посиланням на schengenvisainfo.com.

У Португалії тимчасовий захист для біженців із України спочатку тривав рік, а в березні 2023 року уряд прийняв ухвалу, що продовжила термін дії цього документа на шість місяців. Тепер дозвіл продовжили ще на такий самий термін.

За даними Служби у справах іноземців та кордонів, з початку війни Португалія надала тимчасовий захист 57 390 біженцям із України. З них – 34 602 жінок та 22 788 чоловіків. Чверть біженців – неповнолітні (14 434).

Найбільше людей проживають у таких муніципалітетах:

  • Лісабон (12 461);
  • Кашкайш (3 714);
  • Порту (2 995);
  • Сінтра (1 970);
  • Албуфейра (1 448).

Влітку у Португалії помітили суттєвий відтік українських біженців. У липні Служба імміграції та прикордонної служби Португалії (SEF) повідомила про зменшення кількості українських біженців за попередні два місяці на понад 4000 осіб. Подальші дані SEF вказують на те, що було помічено зменшення на 1663 дозволи на проживання зі статусом тимчасового захисту.

За останніми даними Євростату, у серпні в Португалії залишалися зареєстровані 56 710 біженців із України. У кінці липня ця цифра складала 56 035 українців.

Нагадаємо, ми писали, що у Чехії зростає кількість українських біженців. За минулий тиждень прибули ще 1774 людини.

Також ми повідомляли, що у кількох країнах Європи зростає кількість українських біженців. Українці продовжують масово їхати до Чехії, Німеччини та Нідерландів.

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