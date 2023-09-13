Один из самых красивых городов Европы вводит плату для туристов: новые условия

Один из самых посещаемых городов Европы, который страдает от чрезмерного туризма, согласовал введение платы за въезд. Туристам в Венеции придется бронировать посещение исторического центра и платить по 5 евро.

Как будет действовать туристический налог, TRAVEL РБК-Украина сообщает со ссылкой на schengenvisainfo.com.

Власти Венеции одобрили плату в 5 евро для всех туристов в возрасте 14 дней, которые приезжают в город на 1 день. Деньги начнут брать со следующей весны в пиковые туристические периоды. Сначала нововведение будет действовать 30-дневый тестовый период.

Власти хотят таким образом подтолкнуть "однодневных" туристов к посещению Венеции в непиковые дни. Тех, кто остается ночевать и на более длительный срок, нововведение не будет касаться.

Туристам, которые захотят посетить историческую часть Венецию, придется зарегистрировать свое посещение онлайн. Те, кто прибудет на частном или общественном транспорте, нужно будет предварительно забронировать место.

Тем, кто посещает близлежащие острова, такие как Бурано и Мурано, также придется регистрироваться и платить. Для тех, кто путешествует на несколько островов, включая Венецию, будет нужен только один билет.

Часть "однодневных туристов" освободят от уплаты 5 евро, хотя им все равно придется бронировать билеты. В их число входят жители региона Венето, студенты и те, кто посещает в городе членов семьи.

Фото: ЮНЕСКО намерена добавить Венецию в список мест, находящихся под угрозой исчезновения (pixabay.com)

Венеция страдает из-за чрезмерного туризма много лет. В 2019 году город посетили 25 млн туристов, а к 2025 году прогнозируется до 38 млн. При этом население города сократилось до 50 тысяч за последние 100 лет. Семьи переехали на материк, сделав свои дома туристическим жильем.

ЮНЕСКО намерена добавить Венецию в список мест, находящихся под угрозой исчезновения из-за ущерба от большого потока туристов.

Напомним, мы рассказывали, почему жители города в Альпах протестовали против туристов.