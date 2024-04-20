Билеты и скидки на отели. Как самому спланировать отпуск за границей: советы

Лето все ближе, и немало украинцев задумываются о том, чтобы хотя бы ненадолго уехать на отдых за границу. Можно обойтись без турагентов и спланировать такую поездку самостоятельно.

Специалист по подбору туров Марина Казакова делится с читателями РБК-Украина советами, как самостоятельно спланировать отдых за границей.

Как самому спланировать поездку за границу: советы

"Планирование самостоятельных путешествий может оказаться непростой задачей и даже большим вызовом. Однако можно сделать так, чтобы этот процесс приносил удовольствие", – говорит Марина Казакова.

Выбирайте популярные направления. Если вы не имеете большого опыта в планировании поездок за границу, не очень хорошо владеете английским, стоит выбирать популярные курорты. Во многих местах там работает украиноязычный персонал: Италия, Крит, Греция или Турция. Можно выбрать и Балканы: языки в странах полуострова могут быть интуитивно понятны. В выборе не стоит ограничиваться, если вы хорошо говорите по-английски.

Если вы не имеете большого опыта в планировании поездок за границу, не очень хорошо владеете английским, стоит выбирать популярные курорты. Во многих местах там работает украиноязычный персонал: Италия, Крит, Греция или Турция. Можно выбрать и Балканы: языки в странах полуострова могут быть интуитивно понятны. В выборе не стоит ограничиваться, если вы хорошо говорите по-английски. Ищите прямые перелеты с минимальными транзитами . Это поможет избежать ситуаций, когда теряется багаж, или опоздания на второй рейс из-за задержки первого.

Это поможет избежать ситуаций, когда теряется багаж, или опоздания на второй рейс из-за задержки первого. Проверьте актуальные правила выезда за границу. Сейчас для въезда на территорию Евросоюза вам необходим биометрический паспорт или обычный паспорт с визой (или наличие вида на жительство).

Фото: Перед поездкой нужно проверить срок действия паспорта : в некоторых случаях могут не пустить на самолет ( Getty Images )

Проверьте срок действия вашего паспорта . Для пересечения наземной границы через Румынию или Польшу достаточно паспорта, где срок действия остался 1 месяц, но на самолет с таким паспортом не посадят! В основном для авиасообщения срок действия паспорта за 6 месяцев до его истечения. Некоторые авиакомпании разрешают за 3 месяца. Уточните у авиакомпании их правила по разрешенному сроку действия паспорта.

. Для пересечения наземной границы через Румынию или Польшу достаточно паспорта, где срок действия остался 1 месяц, но на самолет с таким паспортом не посадят! В основном для авиасообщения срок действия паспорта за 6 месяцев до его истечения. Некоторые авиакомпании разрешают за 3 месяца. Уточните у авиакомпании их правила по разрешенному сроку действия паспорта. Не доверяйте всем объявлениям в социальных сетях . Бывает, пишут о подозрительно дешевых апартаментах. Вы бронируете и платите, а уже на месте оказывается, что номер занят. Или не соответствует фото и описанию.

. Бывает, пишут о подозрительно дешевых апартаментах. Вы бронируете и платите, а уже на месте оказывается, что номер занят. Или не соответствует фото и описанию. Не платите никому на личные карты . Авиабилеты выбирайте напрямую на сайте авиакомпании. Избегайте оплаты на карты посторонних лиц. Просите официальный счет и договор на услуги.

. Авиабилеты выбирайте напрямую на сайте авиакомпании. Избегайте оплаты на карты посторонних лиц. Просите официальный счет и договор на услуги. Ищите групповые туры с сопровождающим. Такие поездки предлагают во все страны Европы. Есть авиа, а есть автобусные с выездом из Киева, Черновцов, Ужгорода, Львова, Одессы. Это не только экскурсии: есть опции с поездками на море. Вас постоянно постоянно профессиональный стюарт или гид, который еще и говорит на украинском языке.

Фото: Стоит выбирать гостиницы, куда не нужно долго добираться с вокзала или аэропорта (unsplash.com)

Не забудьте лекарства и аптечку. В большинстве стран ЕС медицинские препараты продают только по рецепту. Вам будет гораздо спокойнее, если необходимые препараты будут уже с вами.

В большинстве стран ЕС медицинские препараты продают только по рецепту. Вам будет гораздо спокойнее, если необходимые препараты будут уже с вами. Подпишитесь на рассылки от отелей. Часто в письмах они рассылают новости об акциях и распродажах, которые не преподаются в открытом доступе. Это позволит сэкономить.

Часто в письмах они рассылают новости об акциях и распродажах, которые не преподаются в открытом доступе. Это позволит сэкономить. Не выбирайте отдаленные отели. Часто в такие места ехать несколько часов, и таксисты могут взять с вас большую сумму за трансфер. Ищите такое расположение, до которого легко добраться.

Часто в такие места ехать несколько часов, и таксисты могут взять с вас большую сумму за трансфер. Ищите такое расположение, до которого легко добраться. Продумайте альтернативу. Составьте план на случай, если самолет или автобус опоздает или если его вообще отменят. Возьмите с собой дополнительные деньги, чтобы покрыть форс-мажор.

"Чтобы вся подготовка прошла максимально без проблем, нужно бронировать путешествие в проверенном и надежном месте и не забыть проверить условия въезда и документы. Это общие советы, которые уберегут вас от непроверенных и сомнительных сайтов и ресурсов, и наконец ваш отдых пройдет комфортно и вам в удовольствие", – уверена Марина Казакова.