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У Польщі дозволили не платити податки українцям, які працюють віддалено

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Вівторок 19 липня 2022 10:33
У Польщі дозволили не платити податки українцям, які працюють віддалено Фото: Дистанційна робота (unsplash.com)
Автор: Катерина Гончарова

Українські платники податків можуть і далі підтримувати свою економіку

Біженці, які переїхали до Польщі через війну в Україні і при цьому працюють дистанційно, можуть не платити податки на користь цієї країни. Замість цього вони можуть платити податки в Україні.

Про це повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на лист, опублікований Міністерством фінансів Польщі.

У повідомленні відомства йдеться, що українці можуть платити податки на користь своєї держави, якщо вони отримують доходи не з польських джерел. Йдеться про тих співробітниць компаній, у яких немає зареєстрованого представництва в Польщі.

"Таким чином, Польща проявила солідарність з Україною, щоб українські платники податків могли продовжувати підтримувати економіку своєї країни, навіть перебуваючи за кордоном через війну", — відреагували у VisitUkraine.today.

"Як правило, ми не виключаємо можливості збереження центру життєвих інтересів українців в Україні під час війни", — йдеться в листі Міністерства фінансів Польщі.

Через два місяці війни в Україні Офіс ефективного регулювання (BRDO) та ІТ-асоціація України звернулися до уряду і Міністерства фінансів країн ЄС - Польщі, Чехії, Болгарії, Німеччини, Угорщини, Польщі, Румунії та Словаччини. Вони попросили не змінювати податкове резидентство підприємців-біженців, які опинилися у цих країнах через війну.

Нагадаємо, Тбілісі перестане надавати житло біженцям з України.

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