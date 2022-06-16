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У Чехії припинять грошові виплати українцям: які саме

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Четвер 16 червня 2022 11:15
У Чехії припинять грошові виплати українцям: які саме Фото: Eкраїнські біженці в Чехії (Getty Images)
Автор: Катерина Гончарова

Біженцям перестануть платити по 200 євро, якщо держава забезпечила їм житло і харчування

Біженцям з України в Чехії припинять нараховувати виплати в розмірі 500 крон (близько 200 євро) за умови, якщо вони вже отримують від держави безкоштовне житло, харчування та засоби гігієни.

Про це повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на VisutUkraine.today.

Уточнюється, що таке рішення було спрямоване проти "дотаційного туризму".

Також, починаючи з другого місяця перебування українців в країні, фінансову допомогу нараховуватимуть за місцем постійної реєстрації: представники влади перевірятимуть, чи дійсно біженці живуть за заявленою ними адресою.

Водночас в уряді Чехії схвалили пропозицію Міністерства внутрішніх справ - там збираються забезпечувати житлом українських біженців навіть після того, як надзвичайний стан в країні завершиться в червні.

Згідно з прийнятим раніше законом, програма прийому українців повинна функціонувати й далі. Для цих цілей буде діяти система заходів під назвою Lex Ukraine: вона зобов'язує адміністративні органи Чехії (регіони та муніципалітети) надавати українцям тимчасове житло, а орендодавцям будуть платити за це від 200 до 350 крон.

З початком повномасштабної війни Чехія видала українським біженцям понад 370 тисяч віз тимчасового захисту. Це дозволяє перебувати в країні протягом року і надає доступ до державного медичного страхування, освіти та ринку праці.

За словами міністра праці та соціальних справ Мар'яна Юречки, станом на сьогодні в Чехії за тимчасового захисту працюють понад 70 тисяч біженців з України, а кількість самих біженців значно перевищує актуальні вакансії.

Нагадаємо, ми писали, як Канада допомагає українцям під час війни.

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