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В Польше увеличат выплаты на детей: сколько будут получать украинцы

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Среда 17 мая 2023 14:43
В Польше увеличат выплаты на детей: сколько будут получать украинцы Фото: Украинские беженцы в Польше (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Польские власти увеличивают выплаты на детей, которые могут получать и украинцы. Размер ежемесячного пособия "500+" (500 злотых) увеличат до 800 злотых (7100 грн).

Увеличенную помощь можно будет получать с начала следующего года, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на ukrayina.pl.

Об увеличении выплат объявил председатель правящей партии Польши "Право и справедливость" Ярослав Качиньский. По его словам, с 1 января 2024 года пособие вырастет на 300 злотых. При этом программа останется под тем же названием и условия для получения выплат не изменятся.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий подтвердил, что правительство рассмотрит эти предложения на следующем заседании.

На ежемесячные выплаты в 500 злотых на ребенка до 18 лет имеют право как польские граждане, так и легально проживающие в стране иностранцы. Поэтому деньги получают украинские беженцы и украинцы, жившие в Польше до войны.

Чтобы оформить помощь на ребенка, украинцам следует подать заявку в ZUS с помощью:

  • сайта PUE ZUS (или мобильного приложения mZUS);
  • портала Emp@tia;
  • банковских сервисов.

К заявлению необходимо добавить документ о законном проживании на территории страны:

  • карта побыту с отметкой "доступ к рынку труда";
  • номер PESEL с отметкой UKR;
  • вид на постоянное жительсво;
  • решения о предоставлении статуса беженца.

По официальным данным, за 7 лет действия программы поддержки семей "500+" Польша выплатила более 220 млрд злотых.

Напомним, мы писали, что в Варшаве открыли бесплатный медицинский центр для украинцев.

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