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Уже вторая страна. В Польше мошенники собирают данные украинцев: предупреждение властей

Новина українською →
Понедельник 23 января 2023 15:49
Уже вторая страна. В Польше мошенники собирают данные украинцев: предупреждение властей Фото: Фейковые листовки о сборе данных граждан Украины (коллаж РБК-Украина)
Автор: Ольга Маджумдар

Управление по делам иностранцев Польше предупреждает о попытках мошеннического сбора данных граждан Украины. Речь идет об объявлениях с QR-кодом на улицах и электронных письмах.

В поддельных обращениях призывается сообщать о гражданах Украины, находящихся на территории Польша, отмечает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на правительственный сайт Польши.

В Управлении по делам иностранцев отмечают, что дезинформационная кампания предполагает регистрацию граждан Украины по форме, которая не действует в польском законодательстве. И что ведомство не является автором объявления и не занимается сбором указанной информации.

"Содержание листовки может свидетельствовать о том, что это попытка получения персональных данных – просим вас не обращать на это внимания", – говорися в обращении управления.

В ведомстве также сообщили о фейковом электронном письме, авторы которого выдавали себя за секретариат Департамента международных дел и миграции МВД. В письме также говорилось о необходимости якобы сообщать о беженцах из Украины по форме, прикрепленной к сообщению.

Уже вторая страна. В Польше мошенники собирают данные украинцев: предупреждение властейФото: Образец фейкового письма от имени миграционных властей (gov.pl)

"В случае появления подобных сообщений их следует игнорировать. Не отвечайте и не пересылайте их. О таких инцидентах следует сообщать в CERT", – обращают внимание власти.

Украинцам напоминают, что правильные адреса электронной почты Министерства внутренних дел и администрации или Управления по делам иностранцев всегда содержат следующие домены: @mswia.gov.pl и @udsc.gov.pl соответственно.

Напомним, мы писали, что мошенники в Литве собирают анкетные данные украинцев.

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