ua ru
Пт, 20 января News Daily Styler Travel
Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Мошенники в Литве собирают анкетные данные украинцев: предупреждение властей

Новина українською →
Пятница 20 января 2023 13:02
Мошенники в Литве собирают анкетные данные украинцев: предупреждение властей Фото: Украинцы в Литве (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

В Литве интернет-мошенники пытаются собрать данные об украинских беженцах, выдавая себя за Департамент миграции. Речь идет о якобы поиске людей в связи с прохождением военной службы.

Украинцев просят заполнить анкетные данные и отправить их на фейковую электронную почту, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на предупреждение ведомства.

Отмечается, что Департамент миграции получил информацию о том, что онлайн-мошенники распространяют дезинформацию и пытаются незаконно собирать данные украинских беженцев. При этом используют электронный адрес, который официально не существует.

"В электронном письме, разосланном разным адресатам, говорится, что при сотрудничестве правительств Литвы и Украины Департамент миграции проводит поиск украинских военных беженцев в Литве, и это мероприятие якобы связано с прохождением военной службы", – сообщают в ведомстве.

В письме также содержится фиктивная анкета, которую просят заполнить, указав личные данные граждан Украины. Анкету следует отправить в консульский отдел посольства Украины в Литве.

Мошенники в Литве собирают анкетные данные украинцев: предупреждение властейФото: Пример фиктивной анкеты для украинцев (migracija.lt)

"Обратите внимание, что распространяемая информация является фейковой. Департамент миграции не формирует анкеты и не ищет украинских военных беженцев в связи с прохождением военной службы. Проигнорируйте это письмо, это дезинформация. Оно не было отправлено ни Миграционной службой, ни посольством Украины", – добавляют в миграционной службе.

Украинским беженцам рекомендуют проверять и критически оценивать информацию подобного содержания и сообщать об этом по телефону общей помощи 112.

Напомним, мы писали, что украинцев предупредили об обмане с оформлением виз в Чехии.

Читайте РБК-Украина в Google News
Литва шахраї
Отдых в Украине
Мнения
Игорь Чудовский
Легальный способ. Кого из мужчин выпускают за границу по базе "Шлях" и как это работает
Игорь Чудовский
управляющий партнер адвокатского объединения "Чудовский и партнеры"
Виталий Сокуренко
Штрафы и сроки пребывания. Как заехать в Польшу на авто с украинской регистрацией
Виталий Сокуренко
адвокат адвокатского объединения Legal Strategy
Антон Тараненко
Год, все изменивший навсегда. Существует ли туризм в Украине во время войны
Антон Тараненко
глава правления VisitUkraine.Today
Катерина Анищенко
Ребенок родился за границей? Регистрация, документы и возвращение домой
Катерина Анищенко
адвокат юридической компании "Riyako&Partners"
Все мнения