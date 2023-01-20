Мошенники в Литве собирают анкетные данные украинцев: предупреждение властей

В Литве интернет-мошенники пытаются собрать данные об украинских беженцах, выдавая себя за Департамент миграции. Речь идет о якобы поиске людей в связи с прохождением военной службы.

Украинцев просят заполнить анкетные данные и отправить их на фейковую электронную почту, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на предупреждение ведомства.

Отмечается, что Департамент миграции получил информацию о том, что онлайн-мошенники распространяют дезинформацию и пытаются незаконно собирать данные украинских беженцев. При этом используют электронный адрес, который официально не существует.

"В электронном письме, разосланном разным адресатам, говорится, что при сотрудничестве правительств Литвы и Украины Департамент миграции проводит поиск украинских военных беженцев в Литве, и это мероприятие якобы связано с прохождением военной службы", – сообщают в ведомстве.

В письме также содержится фиктивная анкета, которую просят заполнить, указав личные данные граждан Украины. Анкету следует отправить в консульский отдел посольства Украины в Литве.

Фото: Пример фиктивной анкеты для украинцев (migracija.lt)

"Обратите внимание, что распространяемая информация является фейковой. Департамент миграции не формирует анкеты и не ищет украинских военных беженцев в связи с прохождением военной службы. Проигнорируйте это письмо, это дезинформация. Оно не было отправлено ни Миграционной службой, ни посольством Украины", – добавляют в миграционной службе.

Украинским беженцам рекомендуют проверять и критически оценивать информацию подобного содержания и сообщать об этом по телефону общей помощи 112.

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