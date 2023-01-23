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Вже друга країна. У Польщі шахраї збирають дані українців: попередження влади

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Понеділок 23 січня 2023 15:49
Вже друга країна. У Польщі шахраї збирають дані українців: попередження влади Фото: Фейкові листівки про збір даних громадян України (колаж РБК-Україна)
Автор: Ольга Маджумдар

Управління у справах іноземців Польщі попереджає про спроби шахрайського збору даних громадян України. Йдеться про оголошення з QR-кодом на вулицях та електронні листи.

У підроблених зверненнях закликається повідомляти про громадян України, які перебувають на території Польщі, зазначає TRAVEL РБК-Україна з посиланням на урядовий сайт Польщі.

В Управлінні у справах іноземців зазначають, що дезінформаційна кампанія передбачає реєстрацію громадян України за формою, яка не діє у польському законодавстві. І що відомство не є автором оголошення та не займається збором зазначеної інформації.

"Зміст листівки може свідчити про те, що це спроба отримання персональних даних – просимо вас не звертати на це уваги", – йдеться у зверненні управління.

У відомстві також повідомили про фейковий електронний лист, автори якого видавали себе за секретаріат Департаменту міжнародних справ та міграції МВС. У листі також йшлося про необхідність нібито повідомляти про біженців з України за формою, прикріпленою до повідомлення.

Вже друга країна. У Польщі шахраї збирають дані українців: попередження владиФото: Зразок фейкового листа від імені міграційної влади (gov.pl)

"У разі появи подібних повідомлень їх слід ігнорувати. Не відповідайте та не пересилайте їх. Про такі інциденти слід повідомляти в CERT", – звертає увагу влада.

Українцям нагадують, що правильні адреси електронної пошти Міністерства внутрішніх справ та адміністрації або Управління у справах іноземців завжди містять такі домени: @mswia.gov.pl та @udsc.gov.pl відповідно.

Нагадаємо, ми писали, що шахраї у Литві збирають анкетні дані українців.

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