Польща вводить нові візові правила для українців: кого вони стосуються

Із 7 вересня в Польщі вступають в силу нові візові правила для громадян України, які перебувають в країні. Оформити національну візу, подавши заяву в Польщі, зможуть деякі категорії українців.

Новий регламент запроваджує нову форму заяви для громадян України та Білорусі, які проживають у Польщі, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на schengenvisainfo.com.

Кому видадуть візу без виїзду з Польщі

Міністерство закордонних справ Польщі повідомило, що постанова міністра внутрішніх справ і адміністрації від 10 серпня 2022 року, що вносить зміни до положення про візи для іноземців, набуде чинності 7 вересня.

Не всі громадяни України та Білорусі зможуть оформити національну візу, подавши заяву в Польщі. До групи осіб, які мають право на отримання візи без виїзду з країни, увійдуть громадяни Білорусі, яким віза необхідна з гуманітарних міркувань або для роботи водієм в міжнародних автомобільних перевезеннях або в некомерційних міжнародних автомобільних перевезеннях.

Фото: Водіям з України для міжнародних перевезень в ЄС потрібна віза Польщі (twitter.com/straz_graniczna)

Також громадяни України мають право подати заяву на отримання візи в Польщі для роботи водієм в міжнародних автомобільних перевезеннях або в некомерційних міжнародних перевезеннях, а також для роботи пілотом цивільного літака або іншим членом екіпажу.

Очікується, що міністерство надасть додаткову інформацію про процедуру і місце подачі заяви на отримання візи в найближчі дні.

Питанням видачі таких віз займатиметься МВС Польщі, однак послуги надаватимуться через приватну посередницьку компанію.

Рішення влади було пов'язане з назріваючою кризою в транспортних компаніях – тисячам міжнародних перевізників загрожувало банкрутство до кінця року через те, що у їхніх водіїв із України закінчувався термін дії віз.

Нагадаємо, ми писали, за скільки можна зняти квартиру у великих містах Польщі.