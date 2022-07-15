Половина готелів після окупації Київщини не відкрилися, - експерти

Після окупації російськими військами Київської області навесні значна частина заміських готелів не відкрилася. Багато з них повністю зруйновані. А ті, що відновили роботу, намагаються тримати ціни на рівні минулого року.

Про це йдеться у матеріалі РБК-Україна "Як працюють заміські комплекси Київщини під час війни. Наприклад, навесні в Ірпені розбомбленим виявився і 5-зірковий комплекс з великою територією серед лісу "Grand Admiral Resort & SPA".

Водночас в області є заклади розміщення, які цього року вже відкрилися. Наприклад, "DachaLove"," Sobi Club", говорить РБК-Україна директор комплексу "Platium Spa & Resort" Ольга Костерна.

"Важко відстежити, хто працює. На дзвінки мало хто відповідає"

За її словами, зараз працює тільки половина готелів. Закриті в основному ті, що знаходяться на північ від столиці та де проходили жорстокі бойові дії. Деякі готелі взагалі не існують, оскільки зруйновані.

"Більшість або не працюють, або не можуть, тому що їх розгромили. Ось "Queen Club" біля нас на вихідних повністю завантажений, а гольф-клуб поблизу не працює, він закрився. Зараз важко навіть відстежити, тому що на дзвінки мало хто відповідає", — ділиться вона.

Фото: Один з корпусів комплексу Grand Admiral Resort & SPA в Ірпені повністю зруйнований (btu.org.ua)

При цьому ціни на проживання в тих комплексах, які працюють, у більшості випадків залишили на рівні минулого року.

Майже всі заклади в Київській області відновили роботу з обмеженням надання послуг, каже керівник відділу продажів готельного комплексу "Equides club" Артем Єрмілов.

"Раніше вагомою складовою було проведення конференцій, корпоративи та тімбілдинги. Але зараз цей напрямок не відновився зовсім. Класи у нас законсервовані: немає попиту. Можливо доведеться законсервувати один з двох наших готелів", — розповідає він.

Він прогнозує: щоб відновити колишні обсяги, знадобиться щонайменше два роки.

Постраждали й готелі по стороні Житомирської траси, на північ від Києва, каже Єрмілов. Серед них — "Бабусин сад"," Старий ставок" (заклад відновив роботу в обмеженому режимі з 25 червня).

Нагадаємо, ми публікували ексклюзивні кадри того, як виглядає Арабатська стрілка в окупації.