Як виглядає окупована Арабатська Cтрілка в розпал літа: ексклюзивні кадри

Більшість готелів у регіоні залишилися закритими

Морські курорти окупованої Херсонської області пустують. Оголошення про поїздки на Арабатську Стрілку на стовпах в Херсоні, Новій Каховці та Мелітополі залишаються не відірваними.

Як виглядає знаменита Арабатська Стрілка в розпал літа, TRAVEL РБК-Україна розповідає з посиланням на Голос Запоріжжя.

Очевидці, які побували на косі Арабатська Стрілка в липні 2022 року, поділилися своїми спостереженнями про ситуацію і життя в курортній локації.

Також місцеві жителі, імен яких ми не називаємо з міркувань безпеки, поділилися з нашим виданням ексклюзивними фото локацій.

Генічеськ: магазини заповнили продукти поганої якості з РФ

Місто Генічеськ хоч і сам є курортною локацією, але для більшості туристів в минулі роки був "перевалочним пунктом" перед поїздкою на косу. Особливо популярний у туристів був ринок, на якому можна було дешевше купити свіжу рибу, домашні овочі та молочку.

Фото: Відпочивальники на пляжі в Щасливцевому (надано РБК-Україна)

Цього року ринок працює, хоча покупців мало. І ціни на місцеві продукти дивують дешевизною: риба - від 30 кг (бичок), огірки, помідори, картопля – від 10 грн/кг, морква і буряк – від 12 грн/кг, кабачки – від 4 грн/кг. Домашній сир – від 60 грн/кг, молоко – 20 грн/л.

Як відзначають очевидці, в магазинах продають продукти виключно російського виробництва. Їхня якість значно гірша, ніж у звичних українських. І ціни на такі продукти дуже високі.

Наприклад, 2-літрова "Кока-Кола" коштує 75-90 гривень. Її смак відрізняється в гіршу сторону. Як і в мінеральної води "Каховка", яку стали випускати на новий лад і у "Поляни Квасової" з етикеткою "кращий засіб від похмілля", яку привозять зі Ставропілля.

У морозива - "дивні" назви: "Єврей","Чукча","Хохол".

На курортах - одиниці відпочивальників

Бірюзове Азовське море і пляжі, що отримали минулого року міжнародну відзнаку "Блакитний прапор" за чистоту та інфраструктуру, приваблюють одиниці відпочивальників. Відпочивати нікому і нема за що, відзначають місцеві жителі.

Фото: Берег на Арабатській стрілці в липні (надано РБК-Україна)

У вихідні дні одиниці приїжджають з найближчих міст, якщо тримається спекотна погода. Проїзд легкових автомобілів по одній зі смуг підірваного мосту можливий.

Більшість туристичних підприємств залишилися в цьому сезоні закритими. Працюють деякі великі бази відпочинку, для яких складно законсервувати великі об'єкти.

Також можна знайти відкриті міні-готелі, власники яких живуть поруч.

Цінова політика формується за принципом "хто скільки дасть" — в межах 200-400 гривень за номер з усіма вигодами.

Відео: Порожні торгові ряди на Арабатській Стрілці (YouTube.com/Кирилловка.Укр)

Аквапарк, дельфінарій і кафе не працюють. На пляжах - рідкісні відпочивальники. Немає цінителів краси та на солоному Рожевому озері. Як і на солоному озері в Щасливцевому.

Водолікарня в Генічеській Гірці в цьому сезоні не відкрилася. Перебудоване й облаштоване гаряче джерело у Щасливцевому працює, але вхід вільний, персоналу там немає.

Фото: Пляж в Щасливцевому 13 липня (YouTube.com/Кирилловка.Укр)

Джерело "Арабатські терми" в селі Стрілкове тепер удвічі дешевше – вхід 100 гривень. При цьому людей все так само одиниці.

Нагадаємо, ми писали, що відбувається з туризмом в Україні під час війни.