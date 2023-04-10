Наказание ужесточили. Какие штрафы за превышение скорости действуют в Польше

В Польше действуют повышенные штрафы для водителей – суммы увеличили в десятки раз. Полякам и гостям страны напомнили о наказании за нарушение ПДД.

Что нужно знать о штрафах за превышение скорости в этой стране в 2023 году, TRAVEL РБК-Украина сообщает со ссылкой на ukrayina.pl.

Чаще всего штрафуют за превышение скорости

Суммы штрафов водителям в Польше изменили в 2022 году. Максимальный штраф был увеличен в десятки раз. До 2022 года самым высоким наказанием за нарушение ПДД был штраф в размере 500 злотых (4254 грн), а в 2023 году придется заплатить 5000-6000 злотых (до 51 тыс. грн).

Суд может наложить штраф за вождение в нетрезвом состоянии или за неоказание помощи пострадавшему в ДТП. Сумма может достигать даже 30 000 злотых (255 тыс. грн).

Самая распространенная причина аварий в Польше на протяжении многих лет –превышение скорости, поэтому законодатели увеличили суммы штрафов именно за такое нарушение.

Суммы штрафов за превышение скорости в Польше в 2023 году такие:

до 10 км/ч – 50 злотых;

на 11-15 км/ч – 100 злотых;

на 16-20 км/ч – 200 злотых;

на 21-25 км/ч – 300 злотых;

на 26-30 км/ч – 400 злотых;

на 31-40 км/ч – 800 злотых;

на 41-50 км/ч – 1000 злотых;

на 51-60 км/ч – 1500 злотых;

на 61-70 км/ч – 2000 злотых;

на 71 км/ч и больше – 2500 злотых.

Фото: Суммы штрафов увеличили в разы (gettyimages.com)

Сколько придется заплатить за повторное нарушение

Если водитель повторно в течение 24 месяцев нарушит правило дорожного движения, сумма штрафа удваивается. За рецидив закон Польши предусматривает начисление штрафных баллов.

31-40 км/ч –1600 злотых и 10 штрафных баллов;

41-50 км/ч –2000 злотых и 13 штрафных баллов;

51-60 км/ч – 3000 злотых и 15 штрафных баллов;

61-70 км/ч – 4000 злотых и 15 штрафных баллов;

71 км/ч и более – 5000 злотых и 15 штрафных баллов.

Снятие баллов, накопленных на счету водителей, нарушивших правила, возможно только через два года, а не как раньше – через год. Это возможно только после оформления мандата.

Есть два варианта проверки штрафных баллов: через Интернет (сайт Obywatel.gov.pl) и во время личного визита в отделение полиции.

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