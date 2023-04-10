Наказание ужесточили. Какие штрафы за превышение скорости действуют в Польше

В Польше действуют повышенные штрафы для водителей – суммы увеличили в десятки раз. Полякам и гостям страны напомнили о наказании за нарушение ПДД.
Что нужно знать о штрафах за превышение скорости в этой стране в 2023 году, TRAVEL РБК-Украина сообщает со ссылкой на ukrayina.pl.
Суммы штрафов водителям в Польше изменили в 2022 году. Максимальный штраф был увеличен в десятки раз. До 2022 года самым высоким наказанием за нарушение ПДД был штраф в размере 500 злотых (4254 грн), а в 2023 году придется заплатить 5000-6000 злотых (до 51 тыс. грн).
Суд может наложить штраф за вождение в нетрезвом состоянии или за неоказание помощи пострадавшему в ДТП. Сумма может достигать даже 30 000 злотых (255 тыс. грн).
Самая распространенная причина аварий в Польше на протяжении многих лет –превышение скорости, поэтому законодатели увеличили суммы штрафов именно за такое нарушение.
Суммы штрафов за превышение скорости в Польше в 2023 году такие:
Фото: Суммы штрафов увеличили в разы (gettyimages.com)
Если водитель повторно в течение 24 месяцев нарушит правило дорожного движения, сумма штрафа удваивается. За рецидив закон Польши предусматривает начисление штрафных баллов.
Снятие баллов, накопленных на счету водителей, нарушивших правила, возможно только через два года, а не как раньше – через год. Это возможно только после оформления мандата.
Есть два варианта проверки штрафных баллов: через Интернет (сайт Obywatel.gov.pl) и во время личного визита в отделение полиции.
Напомним, мы писали о полезных ресурсах, которые помогут проехать границу Украины без очередей.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.
Внимание! Во время войны активизировались интернет-мошенники, выдающие себя за сайт РБК-Украина. Они используют наш дизайн, персональные данные редакции и похожий адрес сайта. Единственный домен РБК-Украина – www.rbc.ua. О фейковых страницах с нашим названием сообщайте на почту: sb@rbc.ua.