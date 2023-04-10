Как проехать границу Украины без очередей: полезные ресурсы
С начала апреля пассажиропоток на границе Украины растет. В связи с этим накануне выходных увеличиваются и очереди на контрольно-пропускных пунктах.
На каких онлайн-ресурсах можно отслеживать ситуацию на КПП в обоих направлениях, TRAVEL РБК-Украина сообщает со ссылкой на proukrainu.blesk.cz.
Украинцы, которые следуют за границу или возвращаются в Украину, могут пользоваться ресурсами Государственной пограничной службы Украины:
- Західне регіональне управління Держприкордонслужби України –Західний кордон – это официальная страница, на которой каждые 3 часа обновляется информация о состоянии очередей на пунктах пропуска на выезд из Украины.
- Интерактивная карта от ГПСУ, на которой отображается актуальная информация по каждому действующему пункту пропуска.
- Полезные ссылки на официальные информационные сервисы сопредельных стран.
Время ожидания в пунктах пропуска на въезд и выезд из Украины можно посмотреть на ресурсе Государственной таможенной службы:
- kordon.customs.gov.ua;
- состояние очередей в пунктах пропуска с соседними странами – интерактивная карта.
Также можно воспользоваться ресурсом Мониторинг очередей на границе Украины – это документ в виде таблицы, где можно выбрать пункт пропуска и перейти в соответствующие чаты, где пользователи делятся ситуацией с пункта пропуска.
Фото: Состояние очередей можно отслеживать онлайн (facebook.com/zahidnuy.kordon)
Просмотреть онлайн-трансляцию с пунктов пропуска на границе Украины и Польши можно по ссылке.
Напомним, мы писали, из какой страны возвращаются больше всего украинцев.
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