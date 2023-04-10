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Как проехать границу Украины без очередей: полезные ресурсы

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Понедельник 10 апреля 2023 12:18
Как проехать границу Украины без очередей: полезные ресурсы Фото: Пересечение границы Украины (facebook.com/zahidnuy.kordon)
Автор: Ольга Маджумдар

С начала апреля пассажиропоток на границе Украины растет. В связи с этим накануне выходных увеличиваются и очереди на контрольно-пропускных пунктах.

На каких онлайн-ресурсах можно отслеживать ситуацию на КПП в обоих направлениях, TRAVEL РБК-Украина сообщает со ссылкой на proukrainu.blesk.cz.

Украинцы, которые следуют за границу или возвращаются в Украину, могут пользоваться ресурсами Государственной пограничной службы Украины:

Время ожидания в пунктах пропуска на въезд и выезд из Украины можно посмотреть на ресурсе Государственной таможенной службы:

Также можно воспользоваться ресурсом Мониторинг очередей на границе Украины – это документ в виде таблицы, где можно выбрать пункт пропуска и перейти в соответствующие чаты, где пользователи делятся ситуацией с пункта пропуска.

Как проехать границу Украины без очередей: полезные ресурсыФото: Состояние очередей можно отслеживать онлайн (facebook.com/zahidnuy.kordon)

Просмотреть онлайн-трансляцию с пунктов пропуска на границе Украины и Польши можно по ссылке.

Напомним, мы писали, из какой страны возвращаются больше всего украинцев.

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