Покарання посилили. Які штрафи за перевищення швидкості діють у Польщі

У Польщі діють підвищені штрафи для водіїв – суми збільшили в десятки разів. Полякам та гостям країни нагадали про покарання за порушення ПДР.

Що треба знати про штрафи за перевищення швидкості в цій країні у 2023 році, TRAVEL РБК-Україна повідомляє з посиланням на ukrayina.pl.

Найчастіше штрафують за перевищення швидкості

Суми штрафів для водіїв у Польщі змінили у 2022 році. Максимальний штраф збільшили в десятки разів. До 2022 року найвищим покаранням за порушення правил дорожнього руху був штраф у розмірі 500 злотих (4254 грн), а у 2023 році доведеться заплатити 5000-6000 злотих (до 51 тис. грн).

Суд може накласти штраф за керування автомобілем у нетверезому стані або за ненадання допомоги потерпілому в ДТП. Сума мося досягати навіть 30 000 злотих (255 тис. грн).

Найпоширенішою причиною аварій у Польщі упродовж багатьох років є перевищення швидкості, тому законодавці збільшили суми штрафів саме за таке порушення.

Суми штрафів за перевищення швидкості в Польщі у 2023 році такі:

до 10 км/год – 50 злотих;

на 11-15 км/год – 100 злотих;

на 16-20 км/год – 200 злотих;

на 21-25 км/год – 300 злотих;

на 26-30 км/год – 400 злотих;

на 31-40 км/год – 800 злотих;

на 41-50 км/год – 1000 злотих;

на 51-60 км/год – 1500 злотих;

на 61-70 км/год – 2000 злотих;

на 71 км/год і більше – 2500 злотих.

Фото: Суми штрафів збільшили в рази (gettyimages.com)

Скільки доведеться заплатити за повторне порушення

Якщо водій повторно протягом 24 місяців порушить правило дорожнього руху, то сума штрафу подвоюється. За рецидив закон Польщі передбачає нарахування штрафних балів.

31-40 км/год -1600 злотих і 10 штрафних балів;

41-50 км/год -2000 злотих і 13 штрафних балів;

51-60 км/год - 3000 злотих і 15 штрафних балів;

61-70 км/год - 4000 злотих і 15 штрафних балів;

71 км/год і більше - 5000 злотих і 15 штрафних балів.

Наразі зняття балів, накопичених на рахунку водіїв, які порушили правила, можливе лише через два роки, а не як раніше – через рік. Також це можливо лише після оформлення мандату.

Є два варіанти перевірки штрафних балів: через Інтернет (сайт Obywatel.gov.pl) та під час особистого візиту до відділку поліції.

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