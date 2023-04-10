Покарання посилили. Які штрафи за перевищення швидкості діють у Польщі

У Польщі діють підвищені штрафи для водіїв – суми збільшили в десятки разів. Полякам та гостям країни нагадали про покарання за порушення ПДР.
Що треба знати про штрафи за перевищення швидкості в цій країні у 2023 році, TRAVEL РБК-Україна повідомляє з посиланням на ukrayina.pl.
Суми штрафів для водіїв у Польщі змінили у 2022 році. Максимальний штраф збільшили в десятки разів. До 2022 року найвищим покаранням за порушення правил дорожнього руху був штраф у розмірі 500 злотих (4254 грн), а у 2023 році доведеться заплатити 5000-6000 злотих (до 51 тис. грн).
Суд може накласти штраф за керування автомобілем у нетверезому стані або за ненадання допомоги потерпілому в ДТП. Сума мося досягати навіть 30 000 злотих (255 тис. грн).
Найпоширенішою причиною аварій у Польщі упродовж багатьох років є перевищення швидкості, тому законодавці збільшили суми штрафів саме за таке порушення.
Суми штрафів за перевищення швидкості в Польщі у 2023 році такі:
Фото: Суми штрафів збільшили в рази (gettyimages.com)
Якщо водій повторно протягом 24 місяців порушить правило дорожнього руху, то сума штрафу подвоюється. За рецидив закон Польщі передбачає нарахування штрафних балів.
Наразі зняття балів, накопичених на рахунку водіїв, які порушили правила, можливе лише через два роки, а не як раніше – через рік. Також це можливо лише після оформлення мандату.
Є два варіанти перевірки штрафних балів: через Інтернет (сайт Obywatel.gov.pl) та під час особистого візиту до відділку поліції.
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