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Більше 90 днів. Українцям можуть дозволити їздити в ЄС після безвізу

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Вівторок 07 червня 2022 19:21
Більше 90 днів. Українцям можуть дозволити їздити в ЄС після безвізу Фото: Туристи у Кракові, Польща (unsplash.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Польський уряд просять зробити відповідні зміни в законодавстві

Українським біженцям можуть дозволити подорожувати територією ЄС та повторно в'їжджати у Польщу після 90 днів безвізу. Про такий крок польський уряд просить Польсько-українська торгова палата.

Подробиці звернення TRAVEL РБК-Україна повідомляє із посиланням на Yavp.pl.

Лист до уповноваженого польського уряду у справах біженців від війни з України Павла Шефернакера написав президент Польсько-української торгової палати Яцек Пєхота.

У зверненні зазначається, що необхідно внести зміни до положень Закону, що стосуються переміщення громадян України країнами ЄС та умов в’їзду на територію Польщі. Правила повинні відображати поточну ситуацію і відповідати на поточні проблеми.

"Одночасно ми закликаємо, щоб до часу введення нових положень Закону для уникнення практичних проблем, пов’язаних з виконанням службових обов’язків громадян України (які отримали захист, передбачений Законом), були видані відповідні рекомендації, зокрема для Прикордонної служби", - цитує видання лист на сайті організації.

Більше 90 днів. Українцям можуть дозволити їздити в ЄС після безвізу

Фото: Підтримка України в Польщі (unsplash.com/jana-shnipelson)

За спецзаконом про допомогу біженцям, громадяни України, які прибули на територію Польщі після 23 лютого 2022 року, перебувають під тимчасовим захистом з автоматичним правом на легальне перебування на території Польщі протягом 18 місяців. Втім, це положення не поширюється на право перетину кордону і переміщення по територіях інших держав Шенгенської зони.

Виняток наразі отри мали лише водіїв, що здійснюють міжнародні перевезення – вони отримують спеціальні візові наклейки, які дають право на перетин кордону країн ЄС.

Всі інші іноземці в Польщі – з автоматичним правом перебування (тимчасовий захист), з продовженим терміном дії віз, дозволів на проживання, карт побуту – права перетинати кордони ЄС після 90 днів не мають.

Нагадаємо, ми писали, що у Польщі пояснили правила для українців щодо безвізу та відмови у в'їзді.

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