Налоговые требования. Отменят ли выплаты в ЕС, если вы работаете в Украине удаленно

Фото: Будут ли налагать налог на удаленную работу в Украине (Getty Images)

В каких случаях вы можете стать налоговым резидентом государства в Европе и сколько беглецов от войны работает удаленно – в колонке для РБК-Украина.

Украинцам, получившим статус временной защиты в ЕС, большинство стран предоставляет выплаты на проживание и другие базовые нужды. Но не отменят ли выплаты, если человек продолжает в это время работать в Украине дистанционно – такой вопрос волнует многих наших сограждан. Ведь у части из них осталась или появилась отдаленная работа в Украине.

Может ли случиться так, что беженец автоматически становится налоговым резидентом страны ЕС и должен платить налоги с доходов, получаемых из Украины?

Об этом в колонке для TRAVEL РБК-Украина рассказала юрист ведущей консалтинговой и аутсорсинговой компании Nota Group Елена Колченогова.

Сколько украинцев за границей работает удаленно

По оценкам Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ), а также данным по пересечению границ по состоянию на начало апреля 2023 года, количество беглецов от войны из Украины составило 8,22 миллиона человек. 5 миллионов зарегистрировали как пользователей временной защиты в соответствии с национальным законодательством в Европе. Больше украинцев находится в Польше – 1,58 миллиона человек, в Германии – 0,92 миллиона, в Чехии – 0,5 миллиона.

Из Украины выехало около 1,7 млн человек, трудоустроенных на Родине, или 11% украинской рабочей силы, заявляют в Международной организации труда (МОТ). В то же время, по данным опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг" осенью 2022 года, за границей работают удаленно на украинского работодателя 18% украинцев.

Украинцам, получившим статус временной защиты в ЕС, некоторые страны предоставляют выплаты. Если беженец продолжает в это время работать в Украине дистанционно, могут ли из-за этого отменить выплаты? Рассмотрим этот вопрос поподробнее.

Фото: За рубежом работают удаленно на украинского работодателя минимум 18% украинцев (unsplash.com)

Проверять доходы украинцев стали более строго

Каждая европейская страна, приютившая украинцев и оказывающая социальную помощь, проводит достаточно тщательный анализ финансового состояния каждого украинца, обратившегося за соцпомощью. В начале полномасштабной войны такой анализ требовал обычно только удостоверений и письменного декларирования своих доходов и финансового положения на даты прибытия в страну. Этого было достаточно для начисления социальных выплат.

Однако сейчас украинцы, выезжающие в Европу и желающие получать социальную помощь, должны документально подтвердить свое финансовое положение. Как правило, для этого нужно предоставить выписку со своих банковских счетов.

После личных встреч с социальным работником и предоставлением запрашиваемой информации и заполнения анкет по финансовому положению решается вопрос назначения помощи.

Если человек работает удаленно, получает пенсию или имеет другой доход с происхождением в Украине, нужно сообщить эту информацию местному органу, который назначает социальную помощь. Если дохода будет недостаточно для минимального прожиточного уровня в соответствующей стране (каждая страна самостоятельно определяет такой уровень с учетом аренды жилья, коммунальных услуг и т.п.), украинцу назначат социальную помощь, уменьшенную на сумму дохода, получаемого в Украине.

Но сейчас стран, на постоянной основе поддерживающих украинских беженцев выплатами, остается в Европе не так много. Среди них сегодня это, например, Германия, Швейцария, Норвегия.

На сайте Федерального ведомства по делам миграции и беженцев Германии есть возможность более подробно ознакомиться с условиями получения социальной помощи на украинском языке.

Фото: В странах Европы более тщательно проверяют денежные поступления на счета украинцам (Getty Images)

Потребуют ли от украинцев платить налоги в ЕС

Из-за дистанционной занятости у украинцев могут возникать и налоговые вопросы. Критерии налогового резидентства определены в Налоговом кодексе Украины. Но не все так однозначно. Украинская политик Нина Южанина в своем телеграм-канале привела ответы ГНС на свой запрос о декларировании украинцами, выехавшими из Украины в связи с войной, иностранных доходов, в том числе помощи, и о статусе их налогового резидентства.

Судя по этим объяснениям, пребывание за пределами Украины и получение временной защиты в этих странах не является единственным основанием для определения налогового резидентства, в том числе пребывания более 183 дней, не является достаточно основанием для определения резидентского статуса.

Итак, если вы работаете удаленно на украинского работодателя или имеете зарегистрированный ФЛП в Украине, вы продолжаете быть налоговым резидентом Украины с соответствующими обязанностями соблюдения налогового законодательства Украины. Вместе с тем, локальное налоговое законодательство другой страны может признавать украинцев резидентами страны пребывания. В силу этого, лицо может быть признано одновременно налоговым резидентом двух стран.

Облагают ли налогом удаленную работу в Германии и Польше

Профильные ведомства в Украине уже получили много запросов налогоплательщиков о налоговом резидентстве и налогообложении украинцев, временно выехавших за границу. Поэтому Министерство финансов Украины разработало анкету с описанием возможных ситуаций, в которых оказались за границей граждане Украины, и с перечнем вопросов, которые в связи с этим возникают у украинцев.

Например, в Германии доход от трудовой деятельности, полученный из источников за рубежом (т.е. в другом месте, а не в Германии) от работы по найму, полученный лицом, являющимся резидентом Германии в соответствии с двусторонним Соглашением об избежании двойного налогообложения, облагается налогом в Германии как стране резидентства, независимо от того, получен доход из немецкого или иностранного источника, за исключением случаев, когда работа выполняется в Украине.

Если работа выполняется в Германии, то доход облагается налогом в Германии как в стране резидентства.

Фото: У каждой страны есть свои требования по налогообложению (Getty Images)

Однако в Польше физические лица считаются налоговыми резидентами Польши, если они:

имеют центр личных или экономических интересов в Польше (центр жизненных интересов) или

проживают на территории Польши более 183 дней в течение налогового года.

При этом налоговые органы Польши подчеркивают, что для украинцев в Польше при принятии решения о резидентстве в случае критерия, связанного с количеством дней, проведенных в Польше, налоговые органы будут учитывать все дни физического присутствия в Польше.

Таким образом, если украинец работает дистанционно на украинского работодателя и находится в Польше более 183 дней в течение налогового года, он квалифицируется как налоговый резидент Польши. И доход такого человека облагается налогом в Польше по всем его общемировым доходам, с учетом Конвенции об избежании двойного налогообложения с Украиной.

Если возникают подобные вопросы, то стоит рассматривать требования, которые устанавливает отдельное локальное законодательство в каждом случае.

Напомним, ранее Елена Колченогова рассказала РБК-Украина, как устроена помощь нашим гражданам в Швейцарии.

Также сообщалось, как ввезти в Украину и растаможить автомобиль из Европы.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.