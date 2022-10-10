Поиск жилья и выплаты. К чему готовиться украинцам, переехавшим в Швейцарию

Как устроена помощь украинцам и что нужно знать беженцам

Более 60 тысяч украинцев нашли убежище в Швейцарии. Местные службы говорят, что поток прибытий замедляется.

Но все же многие украинские продолжают переезжать в Швейцарию, спасаясь от войны. Специально для TRAVEL РБК-Украина юрист консалтинговой и аутсорсинговой компании Nota Group Елена Колченогова рассказала, как устроена помощь нашим гражданам в этой стране.

Одна из самых красивых стран мира. Какой открылась для нас Швейцария

Мое знакомство со Швейцарией началось с местного вокзала в небольшом городе кантона Тургау, в 40 минутах от Цюриха, куда мы приехали с семьей из Киева в марте этого года. У нас не было четкого понимания, куда мы едем. В начале марта еще не было достаточной информации, и узнать больше можно было только в месте непосредственного пребывания.

Мы выехали из Украины через венгерскую границу, дальше – Польша и Германия. От знакомых мы узнали, что швейцарские семьи принимают украинцев. В тот же день я позвонила по телефону одной швейцарской семье, чей номер получила от знакомых, а уже на следующий день эта семья встречала нас на местном вокзале.

Фото: Тургау – немецкоязычный кантон на северо-востоке Швейцарии. Административный центр - город Фрауэнфельд (Wikipedia.org)

Первое дыхание свежего швейцарского воздуха было наполнено насыщенным запахом природного удобрения, что сразу напомнило мне нашу украинскую деревню с коровами на поле. Поскольку начинался сезон полевых работ, этот запах еще время от времени придавал деревенского аромата в воздухе.

Впоследствии мы открыли для себя Швейцарию как одну из самых красивых по своей природе стран мира: сочетание заснеженных гор, разноцветных полей и лесов, и множество прозрачных и голубых озер с богатой флорой и фауной.

Семья, которая предоставила нам жилье, очень открыто и искренне приняла нас. Впоследствии мы узнали, что эта семья самостоятельно за свой счет организовала автобус, который вывез 70 украинцев от венгерской границы и способствовала расселению их в швейцарские семьи.

Мы оставались в этой семье полные четыре месяца, затем нашли отдельное жилье в аренду. У нас сложились дружеские отношения, поэтому и сейчас мы поддерживаем связь и остаемся очень благодарны каждому в большой семье.

Статус "S" в Швейцарии. Поиск жилья и помощь местных

При прибытии в Швейцарию украинцы, выехавшие из-за войны и желающие на время остаться в этой стране, могут получить временную защиту. С этой целью следует обратиться в один из федеральных центров предоставления убежища для получения статуса "S".

Программа защиты и поддержки по этому статусу была разработана еще в 90-е годы для беженцев из стран бывшей Югославии, но не была реализована. Именно украинцам в Швейцарии удалось реализовать эту программу.

Все получившие статус "S" могут находиться на территории Швейцарии в течение одного года с момента его получения, имеют право на выплату социальных льгот, обязательное медицинское страхование и трудоустройство без дополнительных требований.

Кроме того, власти Швейцарии еще в начале весны обратились ко всем швейцарцам, кто принимает украинцев, с просьбой расселять не менее чем на три месяца, а впоследствии таким семьям начали выплачивать помощь для покрытия расходов на время приема украинцев в своих домах.

Фото: Дом или квартиру бывает сложно найти, потому что иногда люди снимают здесь одно и то же жилье в течение десяти, двадцати лет (airbnb.com)

После истечения трех месяцев украинцы, как правило, самостоятельно должны искать себе жилье. Иногда помогает принимающая семья, иногда социальная служба. Квартира в аренду сдается полностью без мебели, только оборудованная кухня, все остальные – голые стены. Сдают квартиры не менее года, в случае прекращения аренды раньше этого срока придется искать самостоятельно или нанимателей, или заплатить за все месяцы до даты прекращения заключенного договора аренды.

Одним из сложных вопросов для нас оказался поиск жилья. Найти квартиру удалось лишь через два месяца с момента начала активного поиска. Связано это с тем, что швейцарцы очень пунктуальны и прагматичны, планируют намного заранее, поэтому к выбору жилья подходят заранее и с расчетом на долгосрочную перспективу, иногда люди снимают одно и то же жилье в течение десяти, двадцати лет.

В их понимании, арендовать жилье иногда бывает выгоднее, чем иметь свое, поскольку свое жилье безмерно дорогое. Поэтому выплачивать кредит получается гораздо дороже, чем снимать квартиру, за которую отвечает хозяин и который обязан своевременно осуществлять капитальный ремонт за свой счет.

Выплаты в Швейцарии для украинцев: на какие суммы можно рассчитывать

В зависимости от количества членов семьи, социальная служба выделяет средства на аренду и коммунальные услуги. Таким образом, украинская семья может находиться в этой стране с минимальными затратами.

Фото: После завершения регистрации и получения статуса S, всем нужно зарегистрироваться в бюро реестра жителей города (unsplash.com)

Также в зависимости от кантона социальные выплаты в месяц будут отличаться, в среднем в месяц на человека выплачивают 600-700 франков. Но чем больше семья, тем меньше выплаты на человека.

К примеру, в семье из 6 человек на одного человека выплата составляет около 300 франков в месяц. При этом уровень жизни в Швейцарии один из самых высоких в Европе или даже в мире. Для сравнения, буханка хлеба стоит 2-4 франка, как и чашка кофе, а килограмм мяса обойдется в 30-40 франков (примерно 1470 грн).

Конечно, швейцарцы очень внимательно относятся к социальным выплатам, поэтому их получение требует аргументирования и подтверждения отсутствия постоянного дохода и возможности покрывать расходы на еду и жилье. Для этого все украинцы, когда приезжают, заполняют декларации, а затем подают соответствующую информацию в налоговую службу.

После завершения регистрации и получения статуса "S" всем нужно зарегистрироваться в бюро реестра жителей города, где вы находитесь, о любых переездах нужно отчитываться в бюро.

Фото: Швейцария – это сочетание заснеженных гор, разноцветных полей и лесов, и большое количество прозрачных и голубых озер с богатой флорой и фауной (unsplash.com)

Швейцарцы не требуют обязательного трудоустройства, но в разговорах с местными часто заметно их ожидание от украинцев принести пользу их экономике. Поэтому часто отмечают, что если украинцы желают остаться и после прекращения статуса "S", одним из более надежных оснований является трудоустройство.

К врачу через 45 дней. Трудности с получением медпомощи

Одной из распространенных проблем для украинцев оказалось получение своевременных медицинских услуг. Стоматология вообще не входит в страховку, поэтому все проблемы с зубами – за свой счет. Помочь могут только если невыносимо болит, в противном случае приходится уживаться со своими болями. Поскольку, как и во всем мире, стоматология является одной из самых дорогих медицинских услуг.

К другим врачам приема можно ожидать по несколько месяцев. В нашем случае мы попали к врачу через 45 дней после жалоб, к тому времени жалобы уже самостоятельно прошли. Конечно, неотложная помощь оказывается, но нужно обращаться за ней самостоятельно в госпиталь, потому что вызов первой помощи стоит 800 франков.

В следующей части колонки для РБК-Украина Елена Колченогова расскажет о том, как устроен быт Швейцарцев и интересные моменты из местной жизни.

Напомним, специалист по туризму и украинец-эмигрант рассказали, что нужно знать украинцам о переезде в Канаду.