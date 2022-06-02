Платний проїзд та скасування пільг. Що зміниться влітку для українців у Польщі

Польща починає скасовувати деякі спеціальні пільги, введені для підтримки українських біженців.

Згідно із заявами влади країни, перш за все будуть скасовані виплати домогосподарствам, які приймають українців. Також - безкоштовний проїзд у громадському транспорті. Однак біженці як і раніше будуть мати право на основні пільги, доступні іншим жителям Польщі.

TRAVEL РБК-Україна зібрав головну інформацію про те, що зміниться у виплатах для українців у цій країні.

Скасовують виплати господарям будинків, де приймають українців

Люди, які прийняли біженців у себе вдома, відповідно до прийнятого в березні законом, мали право на щоденні виплати в розмірі 40 злотих (8,72 євро). У квітні уряд підрахував, що виплати отримують 600 000 власників житла, які приймають українців.

Але заступник міністра внутрішніх справ Павло Шефернакер оголосив 31 травня, що ця пільга більше не надаватиметься.

Фото: У Польщі припинять виплати господарям будинків, де розвіщають українців (unsplash.com)

"Ми не будемо продовжувати цю пільгу, тому що переконані, що багато людей в Польщі здатні стати незалежними і адаптуватися", — сказав Шефернакер польським ЗМІ. Він додав, що багато українських біженців вже повертаються додому, зазначивши, що з 10 травня в Україну стало в'їжджати більше людей, ніж до Польщі.

У цій категорії виплат будуть зроблені винятки для людей з інвалідністю, вагітних жінок та багатодітних родин. Ті, хто їх приймає в Польщі, продовжать отримувати підтримку.

Той же закон в березні також встановив одноразову виплату в розмірі 300 злотих (63 євро) на людину для виплат українським біженцям, а також спростив для українців номер національного посвідчення особи (PESEL), можливість працювати та для доступу до пільг, охорони здоров'я й освіти.

Де у Польщі проїзд тепер буде платним

З 1 червня, у багатьох містах, у тому числі у Варшаві, Кракові та Верхньосілезькій агломерації навколо Катовіце, припиняється безкоштовний проїзд у громадському транспорті для українських біженців. Безкоштовний проїзд закінчився в агломерації Труймясто минулого місяця, але біженці у Вроцлаві не повинні будуть платити за квитки аж до липня.

Безкоштовний проїзд на поїзді по більшості напрямків також більше не доступний. Виняток зроблено для жінок, дітей і пенсіонерів, а також чоловіків з інвалідністю, які можуть отримати безкоштовні квитки у вагони другого класу на певні поїзди в і з населених пунктів, близьких до кордону.

Так, з 1 червня українські пасажири матимуть можливість безкоштовного проїзду лише на маршрутах з та до наступних міст: Хелм, Дорогуськ, Люблін, Грубешів, Перемишль, Загуж, Ярослав, Жешув.

Правила проїзду на платних дорогах змінилися

З 1 червня дорожні збори, від яких автомобілі з українськими номерами також були звільнені з початку війни, тепер потрібно оплачувати.

Фото: З 1 червня для українців у Польщі повертають плату за проїзд по платних дорогах (wikipediia.org)

Транспортні засоби, що перевозять гуманітарну допомогу, від оплати будуть звільнені. Вони зможуть і далі їздити по платних дорогах Польщі безкоштовно незалежно від країни їх реєстрації, підтвердили у Міністерстві інфраструктури.

Залежно від дороги, плата за кілометр варіюється від 0,10 до 0,46 злотих, повідомляло раніше РБК-Україна. Оплатити проїзд можна в спеціальних пунктах на трасах банківською картою, або готівкою в польських злотих, доларах і євро. Якщо автомобіль перевозить гуманітарну допомогу для українців, то водієві необхідно заздалегідь на сайті оператора платних доріг заповнити відповідну форму.