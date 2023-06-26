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Полтысячи квартир. Во Львовской области построят жилые комплексы для переселенцев

Фото: Строительные работы (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Во Львовской области запланировали строительство трех жилых комплексов для вынужденных переселенцев. Проект будут реализовывать совместно с Международной организацией по миграции (МОМ).

В общей сложности планируется создать от 442 до 556 квартир, в которых смогут поселиться до 1668 внутренне перемещенных лиц, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на Львовскую областную военную администрацию.

Проект по строительству нового жилья для переселенцев от МОМ стартовал в 2020 году в Луганской области, но из-за войны его реализацию перенесли на Львовщину.

Запланировано строительство трех многоквартирных комплексов в Каменка-Бугской и Дрогобычской общинах. А в городе Старый Самбор проведут реновацию жилья. Предполагается, что удастся создать полтысячи квартир, в которых смогут поселить от 1326 до 1668 человек, вынужденных переехать из опасных регионов.

"Проект призван не только поселить людей, но и улучшить условия для их полноценной интеграции в социально-экономическую и культурную жизнь общин Львовщины. Поэтому говорим о социальной инфраструктуре, условиях для работы, обучения", – сказал первый заместитель начальника Львовской ОВА Андрей Годик.

При выборе населенных пунктов, где будут строить квартиры для переселенцев, учитывались следующие условия:

  • места для трудоустройства;
  • приближенность к социальной, медицинской, транспортной, образовательной инфраструктуре;
  • отсутствие объектов военного назначения и критической инфраструктуры.

Жилье для переселенцев в нескольких городах на западе Украины построят также при участии финансовой корпорации (NEFCO) – в Ивано-Франковске и Ровенской области.

Напомним, мы писали, на что жалуются переселенцы в приютах в Украине.

Также ранее сообщалось, в каких городах на западе Украины построят жилье для переселенцев.

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Львовская областьжилье для переселенцев