Помощь в трудное время. Какие страны ЕС приняли больше всего украинских беженцев в 2022 году

Страны Европейского Союза принимают украинских беженцев с первых дней российского вторжения, обеспечивая их жильем и выплатами. TRAVEL РБК-Украина рассказывает, какие страны приняли больше всего наших граждан из-за войны.

Какие права дали украинцам в ЕС из-за войны

Чтобы украинцы могли беспрепятственно уезжать в ЕС, спасаясь от войны, в Евросоюзе впервые имплементировали разработанную ранее Директиву о временной защите (TPD).

Директива гарантирует беженцам из Украины доступ к жилью, социальному обеспечению и медицинской помощи. Беглецы от войны получили право на разрешение на проживание в ЕС, на доступ к рынку труда, на обучение детей. Защита была предоставлена на один год с начала войны в феврале 2022 года, но срок продлевается и на дольше.

Значительная часть стран ЕС своим решением ввела для украинцев социальные выплаты на базовые нужды. В первые месяцы полномасштабного вторжения в Европе для украинцев внедрили возможность бесплатно ездить в транспорте, но впоследствии эту инициативу поэтапно сворачивали.

Всего в Европе зарегистрировано более 7,8 миллионов украинцев, въехавших на территорию ЕС, но не все из них просили статус временной защиты. По состоянию на конец декабря количество беженцев из Украины, получивших статус временной защиты в Европе, достигает 4 862 561.

Фото: Украинские беженцы в аэропорту Берлин-Тегель (Getty Images)

Большинство из них въехали на территорию Евросоюза, пересекая границу с Польшей. По состоянию на середину декабря 2022 года в Польшу получили статус временной защиты более 1,5 миллиона человек. Позже их количество сократилось, писало РБК-Украина.

Больше украинцев, зарегистрированных для получения временной защиты в ЕС, за 2022 год было в таких трех странах – Польше, Германии и Чехии.

Какие страны приняли больше всего украинских беженцев

Польша – 1,5 млн;

Германия – 1,01 млн;

Чехия – 46 тысяч;

Италия – 173 тысячи;

Испания – 156 тысяч;

Великобритания – 147 тысяч;

Франция – 118 тысяч;

Словакия – 102 тысячи;

Румыния – 98 тысяч;

Молдова – 98 тысяч;

Австрия – 89 тысяч;

Нидерланды – 79,2 тысячи.

По состоянию на 22 ноября 2022 года в Германии зафиксировано более миллиона беженцев из Украины. Больше всего приехало в марте и апреле. К концу апреля власти страны официально насчитали более 610 тысяч беженцев, далее их количество росло.

В Германии установили самую высокую месячную денежную помощь для бежавших от войны украинцев по сравнению с другими европейскими странами. Регулярная выплата в рамках пособия по безработице составляет 449 евро в месяц. Если украинец проживает с семьей, то сумма будет немного меньше – 404 евро на человека.

К слову, начиная с января, в Германии увеличат размер выплат для одиноких взрослых или родителей-одиночек – до 502 евро. Также в 2023 году выплаты увеличат и для некоторых других категорий граждан.

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