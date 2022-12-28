Беженцев стало меньше. В Польше назвали точное число украинцев в стране

В Польше посчитали общее число украинцев, проживающих в стране. Большая часть наших людей переехали туда еще до войны.

В общей сложности в Польше проживает около 2,3 миллиона украинцев, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на сообщение вице-президента Польского фонда развития Бартоша Марчука.

Отмечается, что по итогам 2022 года в Польше находится 950 тысяч беженцев. Летом в стране, по данным базы PESEL, находились 1,4 миллиона бежавших от войны. А еще до 1,3 миллионов наших граждан находились в Польше до начала полномасштабного вторжения. Итого, всего в Польше сейчас живут 2,3 миллиона украинцев.

Фото: Летом в Польше находилось 1,4 млн украинских беженцев (gettyimages.com)

Ранее польские эксперты заявляли, что проживание украинцев в Польше выгодно экономике, даже учитывая расходы на помощь бегущим от войны.

"Мы потратили 3,5 миллиарда злотых (750 млн евро) на помощь украинцам, но подсчеты вице-президента Польского фонда развития Бартоша Марчука показывают, что мы получили 10 миллиардов злотых (2 млрд евро) от уплаченных ими налогов", – говорил в ноябре профессор Мацей Дущик из Центра исследований миграции Варшавского университета.

Он отмечал, что польский рынок труда очень абсорбирующий. Украинцы работают, платят взносы и налоги. Так что говорить о самих расходах государства на украинцев неправомерно.

Напомним, мы писали, что украинцам в Польше упраздняют статус UKR.