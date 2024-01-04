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Повышение тарифов. Что нужно знать о туристических налогах в Европе на 2024 год

Четверг 04 января 2024 14:00
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Повышение тарифов. Что нужно знать о туристических налогах в Европе на 2024 год Фото: Ньюхавн, район Копенгагена, Дания (unsplash.com)
Автор: Катерина Гончарова

Туристические сборы в этом году повысят в ряде стран Европы, чтобы привлечь дополнительные средства и для борьбы с чрезмерным туризмом.

Где введут и где повысят существующие туристические налоги, РБК-Украина рассказывает со ссылкой на SchengenVisaInfo.com.

Почему в странах Европы повышают туристические сборы

Европейские страны обычно включают туристические налоги в стоимость проживания в отелях. Размер дополнительной платы может отличаться в зависимости от количества дней пребывания, популярности места назначения, сезона и звездности отелей.

Согласно отчету Group NAO и GDS-Movement, в последнее время все большее число стран вводят налоги на туризм, особенно в США и Европе.

Все больше направлений создают инициативы по устойчивому развитию. Внедряя такие сборы, в странах могут получить большее финансирование для достижения ряда целей, говорит Гай Бигвуд из Global Destination Sustainability Movement.

Например, в Греции повышение уже существующего гостиничного налога поможет бороться со стихийными бедствиями, вызванными изменением климата. В Дубровнике, Хорватия, введение дополнительного тарифа на круизные суда поможет улучшить инфраструктуру древнего города.

Где будут введены новые налоги на туризм в Европе?

Европейский Союз: платная регистрация

Начиная с 2025 года жителям стран, не входящих в ЕС и въезжающих в Европу без особых визовых требований, нужно будет зарегистрироваться через Европейскую систему информации и авторизацию путешествий (ETIAS).

Стоимость регистрации составляет около 7 евро на человека. Цель электронной отмены виз – усилить безопасность границ Евросоюза.

Амстердам, Нидерланды

Амстердам, где уже вводят самый высокий налог на туризм в Европе, планирует снова повысить тарифы в 2024 году. Город поднимет налог на гостиничные номера с 7% до 12,5%, а тариф для пассажиров круизных судов подскочит с 8 до 11 евро за человека в день.

По словам Хестер ван Бурен, заместителя мэра Амстердама по финансам, увеличенный доход будет направлен на борьбу с последствиями чрезмерного туризма, поддержание чистоты и решение вопросов соседства.

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Повышение тарифов. Что нужно знать о туристических налогах в Европе на 2024 год

Фото: Туристический налог в 2024 году вырастет в Амстердаме (unsplash.com)

Исландия

Исландия введет туристический налог в 2024 году, но точная сумма сбора еще не определена. Премьер-министр Катрин Якобсдоттир говорит, что плата будет разумной и будет содействовать программам устойчивого развития, согласовываясь с целью Исландии стать углеродно-нейтральной до 2040 года.

Ольян, Португалия

Крупнейший рыболовный порт португальского региона Алгарве, Ольян, взимает туристический налог с июня 2023 года: половина дохода направлялась на борьбу с негативным влиянием туризма. Теперь посетителям придется платить 2 евро за ночь в высокий сезон и 1 евро – в другой период года.

Барселона и Валенсия, Испания

В апреле 2024 года в Барселоне повысят налог на туризм. Сейчас он составляет 2,75 евро за ночь и вырастет до 3,25 евро. В Валенсии турсбор сейчас варьируется от 50 центов до 2 евро за ночь.

Повышение тарифов. Что нужно знать о туристических налогах в Европе на 2024 год

Фото: В Валенсии турсбор составляет от 50 центов до 2 евро за ночь (unsplash.com)

Венеция, Италия

В 2024 году туристы в Венеции должны платить 5 евро: город уже несколько лет ведет борьбу с массовым туризмом. Плата распространяется на посетителей старше 14 лет и будет реализована через цифровой портал возможностью скачать QR-код.

Дания

Дания планирует ввести "пассажирский налог" для авиарейсов в 2025 году. С авиапутешественников к 2030 году планируют взимать около 8,4 евро за полеты в пределах Европы, 32 евро – за рейсы на средние расстояния и 51 евро – для рейсов на дальние расстояния. Доход будет направлен на использование экологичного топлива на внутренних рейсах.

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Повышение тарифов. Что нужно знать о туристических налогах в Европе на 2024 год

Фото: Дания планирует ввести сбор для авиапутешественников (unsplash.com)

Где в Европе взимается туристический налог: стоимость

  • Австрия: Вена, Зальцбург. В зависимости от локации, количества дней и сезона посещения – 3,2 евро;
  • Бельгия: Большие города, такие как Брюссель, Бергес и Антверпен. Налог зависит от количества ночей, цены за номер и рейтинга гостиниц – 7,50 евро;
  • Болгария: Все отели – 1,50 евро;
  • Хорватия: Все направления, в основном в зависимости от сезона – 1,33 евро;
  • Чехия: Прага – менее 1 евро;
  • Франция: Вся страна – до 4 евро;
  • Германия: Большие города, в зависимости от счета гостиницы – 5%;
  • Греция: Все направления – 4 евро;
  • Венгрия: Будапешт – 4% от стоимости номера;
  • Италия: Популярные направления – от 3 до 7 евро за ночь;
  • Нидерланды: Все города – 7% от стоимости номера;
  • Португалия: 13 муниципалитетов – 2 евро за ночь в отеле;
  • Словения: все направления – 3 евро;
  • Испания: Популярные направления в зависимости от рейтингов отелей и сезона – 4 евро;
  • Швейцария: вся страна.

Напомним, мы писали, где можно отдохнуть за границей зимой и сколько это стоит. Спросом пользуются путешествия в Египет. С начала зимнего туристического сезона в октябре и до конца 2023 туда отправляются тысячи туристов.

Предлагаем также почитать о десяти туристических направлениях, где будет введен новый налог в этом году.

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