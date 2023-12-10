Плата за въезд. 10 туристических направлений, где введут новый налог в 2024 году

Популярные туристические направления по всей Европе объявили о введении платы за въезд в 2024 году. Такие меры призваны поддержать отрасль после пандемии и бороться с чрезмерным туризмом.

В каких локациях следует готовиться заплатить за отдых больше в следующем году, РБК-Украина рассказывает со ссылкой на schengenvisainfo.com.

В Париже туристический сбор будет свыше 11 евро

С января 2024 года туристы в столице Франции будут платить туристический налог при проживании в гостиницах или других вариантах размещения, который вырастет почти в три раза.

В 2024 году гости Парижа в отеле с высоким рейтингом будут платить налог свыше 11 евро за ночь.

В Нидерландах будет самый высокий налог в Европе

Ожидается, что на 2024 год в столице Нидерландов будет самый высокий туристический налог в Европе, поскольку политики решили поднять его до 12,5% от цены гостиничного номера. Его будут обязаны платить все круизные пассажиры, а также посетители, проводящие ночь в городе.

Эта мера была введена из-за чрезмерного туризма, поскольку ожидается, что количество туристов в Амстердаме за 2023 год составит более 20 млн человек.

Фото: Туризм в Амстердаме (pixabay.com)

Венеция будет взимать плату на выходных

В 2024 году в Венеции начнут взимать ежедневную плату с посетителей. Пробная программа этой меры будет запущена на уикенды следующей весной и летом. Туристический сбор призван помочь жителям города, в том числе путем содержания, уборки и уменьшения расходов на проживание.

В Валенсии туристы будут платить налог за отели

Испанский город Валенсия также объявил о плане ввести туристический налог для путешественников, проживающих в гостиницах, апартаментах, кемпингах и хостелах. Сбор начнут взимать с начала 2024 года.

Комиссия будет составлять от 0,50 до 2 евро за ночь, в зависимости от размещения и ночлега. Вырученные средства будут направлены на развитие устойчивого туризма в городе, а также использованы для обеспечения более доступного жилья для жителей Валенсии.

Барселона повысит турсбор с 1 апреля

Барселона в апреле 2023 года повысила плату до 2,75 евро, а в апреле 2024 года комиссия составит 3,25 евро. Налог будет применяться в официальных туристических местах. Средства будут направлены на финансирование ремонта дорог города, автобусного сообщения и эскалаторов.

Фото: Туризм в Венеции (pixabay.com)

Мадрид будет бороться с чрезмерным туризмом

Испанская столица рассматривает возможность внедрения нового туристического налога в 2024 году, направленного на борьбу с чрезмерным туризмом. Город ежегодно страдает от большого количества посетителей, введение такой меры было бы выгодно испанцам.

В Ольян туристический налог будут тратить на чистоту

В популярном португальском городке Ольян с посетителей в отелях с апреля по октябрь будут взимать 2 евро. А с ноября по март – 1 евро за каждую проведенную ночь.

Налог не будут брать с детей до 16 лет и тех, кто платит максимум 10 евро во время пребывания. Вырученные средства будут использованы для поддержания чистоты и безопасности города Алгарве и для уменьшения влияния туризма на этот регион.

В Фару турсбор взимают за 7 ночей

Туристический налог в португальском Фару составляет около 1,50 евро с человека и применяется в течение летнего сезона – с марта по октябрь максимум за 7 ночей. От уплаты сбора освобождаются дети до 12 лет.

В Фигейра-да-Фош за гостиницу придется платить на 2 евро больше

Португальский город начнет вводить муниципальный туристический налог, зависящий от количества ночей, а также сезона.

Ночлег с октября по март будет стоить 1,50 евро за ночь, а посещения, приходящиеся на период с апреля по сентябрь, будут стоить 2 евро за ночь. От этого требования освобождаются дети до 16 лет, студенты и остающиеся в городе из-за обстоятельств, например стихийных бедствий.

Великобритания введет электронное разрешение на путешествия

С 2024 года Британия начнет вводить электронное разрешение на путешествия (ETA), обязывающее посетителей из США, Австралии, Канады и Европы подавать заявку на разрешение на поездку на британские территории.

Путешествие в Великобританию без прибытия или разрешения на посещение может привести к штрафам.

Фото: Туристическая локация в Австрии (pixabay.com)

Европейские страны, где уже нужно платить туристический сбор

Во всех европейских странах взимается туристический сбор, который часто включают в стоимость проживания. Цена налога зависит от локации и времени посещения страны.

К примеру, стоимость туристического сбора в Вене и Зальцбурге в Австрии составляет около 3,2 евро.

В Бельгии туристический сбор взимается с проживания и рассчитывается по количеству ночей, проведенных в стране. В Антверпене и Бергесе взимается оплата за номер, а в Брюсселе она зависит от отеля. Обычно эта плата составляет около 7,5 евро.

В Болгарии и Хорватии одни из самых низких ставок туристического сбора. В Болгарии сбор составляет 1,5 евро в зависимости от района и классификации гостиницы, в Хорватии – около 1,33 евро за ночь, причем в пик сезона в летние месяцы налоги выше.

В Чехии туристам нужно заплатить менее 1 евро, чтобы посетить Прагу. Плата взимается с гостей за ночь. Дети до 18 лет освобождаются от этого требования.

Фото: Туризм в Праге (pixabay.com)

Франция также применяет туристический сбор, зависящий от города. Цены могут варьироваться от 0,20 евро до 4 евро на человека, а с посетителей взимается плата за количество проведенных ночей.

В Германии введены "налог на культуру" и "налог на кровать" в самых популярных городах, например Франкфурте, Гамбурге и Берлине. Комиссия составляет около 5% от гостиничного счёта.

Туристический налог в Греции зависит от рейтинга гостиницы или количества номеров и достигает 4 евро. Министерство туризма Греции ввело этот сбор, чтобы снизить долг страны.

В Венгрии туристический налог распространяется только на Будапешт, и путешественники должны платить около 4% за каждую проведенную ночь от цены номера.

Налоги в Италии зависят от места отдыха туристов. Стоимость номера колеблется от 3 до 7 евро за ночь.

Нидерланды используют два вида налогов – наземный и водный туристический сбор. В Амстердаме самый высокий туристический налог – 7% от стоимости гостиничного номера.

Два самых популярных туристических направления Словении Любляна и Блед также взимают туристический сбор, который зависит от рейтинга отеля и стоит около 3 евро.

Туристический сбор в Швейцарии зависит от места расположения, а стоимость за ночь с человека составляет примерно 2,20 евро. Плата за проживание, в отличие от других стран, не включает туристический сбор и действительна только для пребывания менее 40 дней.

Напомним, мы писали, где можно отдохнуть за границей зимой и сколько это стоит. Сейчас чаще спросом пользуются путешествия в Египет. С начала зимнего туристического сезона в октябре и до конца 2023 года туда отправляются тысячи туристов.

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