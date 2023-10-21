Въезд по другим правилам. Когда заработает новая система пересечения границы с ЕС

Запуск Европейской системы информации и авторизации поездок (ETIAS) уже несколько раз откладывался. Теперь представители ЕС объявили, что некоторые части системы заработают в конце 2024 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Euronews Travel.

Первоначально систему въезда-выезда из ЕС (EES) после Brexit планировалось запустить в 2022 году. Но запуск не раз переносили. Сначала на май 2023 года, а затем перенесли на конец года.

Когда система наконец-то заработает, путешественники из стран, не входящих в Шенгенскую зону, будут проходить пограничный контроль по новым правилам.

Что такое EES?

Система въезда-выезда будет автоматизированной системой регистрации для путешественников из Великобритании и других (около 60) стран, не входящих в ЕС, которым не требуется виза для въезда в ЕС. К списку этих стран относится и Украина.

Путешественники будут самостоятельно сканировать свои паспорта или другие проездные документы при пересечении внешней границы ЕС. Это правило не будет распространяться на законных резидентов или имеющих долгосрочные визы.

Система зарегистрирует имя путешественника, его биометрические данные, дату и место въезда и выезда. Сканирование лица и данные отпечатков пальцев будут храниться в электронной базе в течение трех лет после каждой поездки.

Правила будут применяться при въезде во все страны ЕС, кроме Кипра и Ирландии, а также в четыре страны Шенгенской зоны, не входящие в ЕС: Исландию, Лихтенштейн, Норвегию и Швейцарию.

Фото: Въезд в Евросоюз со стороны Польши (twitter.com/Straz_Graniczna)

EES вводится для усиления безопасности на границе и обнаружения путешественников, превышающих разрешенное время пребывания в Шенгенской зоне (90 дней в течение 180 дней).

EES подключат к Европейской системе информации и авторизации путешествий (ETIAS). Гражданам стран, не входящих в ЕС и которым не требуется виза ЕС, должны предварительно получить разрешение на поездку для въезда в блок.

Первоначально планировалось, что ETIAS заработает с ноября 2023 года. Теперь официальные лица ЕС объявили запуск первой половины 2025 года.

Путешественники смогут подать заявку на ETIAS онлайн перед поездкой по цене 7 евро. После утверждения электронное разрешение на поездку будет связано с их паспортом, разрешение будет действовать в течение трех лет.

Почему запуск EES задерживается

Основными причинами называют проблемы с соблюдением терминов подрядчиками. На всех международных сухопутных, морских и воздушных границах шенгенской зоны необходимо установить автоматические барьеры EES.

В некоторых странах путешественники смогут зарегистрировать свои данные в киосках самообслуживания и в мобильных приложениях, после чего пограничники или автоматизированные средства завершат проверку. На сегодня сообщается, что EES вступит в силу между третьим и четвертым кварталами 2024 года.

Ранее сообщалось, что нужно знать о новой системе пропусков в ЕС.

Также стало известно, какими будут проверки в рамках новой системы въезда.

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