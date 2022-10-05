В Турции предлагают россиянам альтернативу карте "Мир": детали
В Турции придумали, как решить проблему россиян с подсанкционной картой "Мир", которую в сентябре перестали обслуживать турецкие банки.
Туристам предложат турецкую платежную систему "TROY", сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на издание Aydinlik.
Вопрос обсуждался 4 октября на встрече представителей центробанков обеих стран в России.
С платежной системой "TROY" работают большинство турецких банков. На март 2022 года в обращении находилось более 12 млн карт этой системы, ее часть на рынке превышала 4%. Пользователи карты "TROY" смогут снимать наличные в любом банкомате в Турции и за границей.
Если российские банки согласятся работать с турецкой платежной системой, проблемы с оплатой для россиян в Турции будут решены, а турецкие банки смогут избежать санкций за такое сотрудничество.
Фото: Россиянам советуют везти в Турцию наличные (pixabay.com)
С середины сентября турецкие банки прекратили обслуживать российские карты "Мир", а магазины – отпускать по ним товары. Поэтому туроператоры советовали россиянам везти с собой на отдых наличную валюту.
Напомним, мы писали, какие проблемы возникают у российских туристов в Турции из-за санкций.