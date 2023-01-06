Кому из мужчин сейчас можно выезжать за границу: документы и условия

Украинским мужчинам 18-60 лет во время действия военного положения запрещено выезжать за границу. Впрочем, есть большой перечень исключений и условий для пересечения границы страны.

Кому разрешается ехать за границу в начале 2023 года, TRAVEL РБК-Украина сообщает со ссылкой на сайт Госпогранслужбы Украины.

Снятым с военного учета по состоянию здоровья

Выехать из Украины могут мужчины, снятые с военного учета на основании оформленной инвалидности или по решению медицинской комиссии о непригодности к службе.

Ограниченно пригодные не могут выехать из Украины в военное время.

Временно непригодным к военной службе

При временной непригодности к военной службе сроком до 6 месяцев выезд разрешен при наличии подтверждающих документов. Это могут быть справки об инвалидности или заключение военно-врачебной комиссии.

Отец троих и более детей

Можно выезжать за границу мужчинам, имеющим троих или более детей младше 18 лет, в том числе от разных браков. Для пересечения границы необходимо иметь свидетельства о рождении, о браке, решение суда о расторжении брака, решение органа опеки или удостоверение родителя многодетной семьи. Можно показать нотариально заверенные копии.

Определяющим фактор не наличие детей, а содержание их, о чем нужно предоставить подтверждающие документы.

Фото: Проверка документов на границе (gettyimages.com)

Отец, который сам воспитывает детей

Мужчинам, самостоятельно воспитывающим ребенка до 18 лет, выезжать за границу можно. Пограничникам нужно показать свидетельство о рождении, свидетельство о смерти матери, решение суда о лишении матери родительских прав, о признании пропавшей без вести матери или об объявлении матери умершей.

Мужчины с инвалидностью I-III группы

Мужчины с инвалидностью могут пересекать границу при наличии справки по форме № 157-1/о, удостоверения, подтверждающего соответствующий статус, пенсионного удостоверения или удостоверения, подтверждающего назначение социальной помощи.

Впрочем, следует учесть, что с документами об инвалидности, полученными за границей, выезд из Украины невозможен.

Мужчины, сопровождающие лиц с инвалидностью

Может выехать мужчина, сопровождающий лицо с инвалидностью I, II, III группы, а также едущий для ухода за больными родителями, женой или детьми.

Выезд мужчин по уходу за больными членами семьи невозможен без больного. Пересечение границы для сопровождения лиц с инвалидностью ІІІ группы не предусмотрено.

Мужчины, сопровождающие родственников для лечения

Мужчины в возрасте от 18 до 60 лет могут выехать за границу, если они сопровождают жен с инвалидностью I или II группы и детей, а также детей, тяжелобольных перинатальными поражениями и другими заболеваниями, при наличии подтверждающего заключения врачебно-консультативной комиссии.

Мужчины с постоянным местом жительства за границей

Мужчины от 18 до 60 лет, постоянно проживающие за границей, могут выезжать при наличии соответствующих отметок в паспортном документе – штампа о консульском учете.

Раненые военнослужащие

Военнослужащие могут выезжать за границу для лечения от ранений, полученных на войне, или на реабилитацию. Но для этого нужно соответствующее направление на лечение за границу и письмо от Минздрава о том, что заграничное учреждение здравоохранения принимает их на лечение.

Также могут уехать те, кто проходит военную подготовку за границей.

Фото: Выезд за границу разрешен водителям (gettyimages.com)

Водители и волонтеры

Разрешен выезд водителей компаний, имеющих лицензию на международные перевозки грузов. Информация о таких водителях должна находиться в информационной системе "Укртрансбезопасности".

Также пересекать границу могут водители-волонтеры, перевозящие грузы для ВСУ, медицинские грузы или гуманитарную помощь, а также работники железнодорожного транспорта.

Моряки

Покинуть страну могут мужчины для работы на морских судах, судах внутреннего плавания или прохождении практической подготовки на судах. Они должны иметь трудовой договор, письмо судовладельца или оператора о намерении заключить контракт.

Спортсмены и деятели культуры

Разрешается выезд спортсменам, тренерам и специалистам по подготовке к участию в официальных соревнованиях и тренировочных сборах. Но нужно получить решение Министерства спорта относительно включения в состав участников соревнований.

Деятели культуры могут ехать за границу для благотворительного сбора средств и представления Украины на международной арене. Разрешение на выезд дает Министерство культуры. Для этого необходимо приглашение от организаторов мероприятия и запрос от желающего уехать.

Напомним, мы писали, будут ли возвращать в Украину военнообязанных из-за границы.