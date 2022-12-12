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5000 рейсов. Куда летает авиакомпания SkyUp с начала войны

Новина українською →
Понедельник 12 декабря 2022 13:44
5000 рейсов. Куда летает авиакомпания SkyUp с начала войны Фото: Самолет авиакомпании SkyUp (facebook.com/skyup.aero)
Автор: Ольга Маджумдар

С начала войны украинская авиакомпания SkyUp продолжила выполнять рейсы за границей. В общей сложности уже было совершено около 5 тысяч полетов.

Об этом в комментарии TRAVEL РБК-Украина сообщили в пресс-службе авиакомпании.

С марта по октябрь украинский перевозчик совершил около 5000 полетов. Это были эвакуационные рейсы для украинцев, перевозка гуманитарных грузов, специальные рейсы для хасидских паломников и украинских спортсменов.

Также – перелеты по контрактам мокрого лизинга в партнерстве с европейскими авиакомпаниями, чартерные рейсы для туристических операторов из Украины и европейских стран.

"Рейсы в таком формате сотрудничества выполняются согласно заказам авиакомпаний-партнеров, поэтому фиксированной закрепленной за самолетами полетной программы нет. В общей сложности наши самолеты курсировали между аэропортами более 50 городов мира", – рассказывают о мокром лизинге в авиакомпании SkyUp.

Украинский перевозчик работал на условиях мокрого лизинга с Wizz Air, SmartWings, Freebird Airlines, Tailwind Airlines, Corendon Airlines.

5000 рейсов. Куда летает авиакомпания SkyUp с начала войныФото: Авиакомпания SkyUp выполнила 5 тысяч рейсов с начала войны (gettyimages.com)

Кроме того, SkyUp выполняет чартерные рейсы по заказам европейских туристических операторов и украинского туроператора "Join UP! Украина" и "Join UP! Baltic" из аэропортов 5 стран.

"Летаем в Египет, Турцию, Израиль из Эстонии, Латвии, Литвы, Польши, Молдовы. Также работаем над открытием новых рейсов в Грецию, Хорватию, Фуншал из этих стран и в Турцию и Египет из других европейских стран", –делятся подробностями в авиакомпании.

В SkyUp отмечают: готовы сотрудничать с любыми туроператорами, кроме российских и поддерживающих российскую агрессию. С украинскими партнерами готовы приступить к рейсам на специальных условиях из ближайших стран: Польши, Румынии, Молдовы.

Напомним, мы писали, что авиакомпания SkyUp откроет авиакомпанию в Европе.

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