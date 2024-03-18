Новый поезд из Чехии в Украину начнет курсировать на следующей неделе: детали

Новый поезд из Чехии в Украину начнет курсировать с 27 марта. Компания RegioJet продолжает сообщение Прага – Кошице до Чопа на Закарпатье.

На маршруте добавят три вагона, два из которых – спальные, сообщает РБК-Украина со ссылкой на proukrainu.blesk.cz.

Прямой поезд из Праги в Чоп будет второй линией RegioJet из столицы Чехии в Украину. Первая предусматривает путешествие в Киев с пересадкой на поезда "Укразализныци" в польском Перемышле.

Первый поезд Прага – Чоп отправится из чешской столицы 27 марта, а первый рейс со станции в Закарпатье состоится 28 марта. Расписание движения будет следующим:

отправление из Праги 21:38 (Кошице 6:38) – прибытие в Чоп в 10:35 по киевскому времени;

отправление из Чопа в 17:35 (Кошице в 20:14) – прибытие в Прагу в 5:57.

Стоимость билетов начинается от 459 чешских крон (8,24 евро) за сидячее место, место в спальном вагоне будет стоить от 740 крон (29,41 евро). Билеты можно забронировать за 30 дней.

На сайте компании говорится, что пассажирам будут доступны отдельные купе для женщин и детей до 10 лет. Предоставляется бесплатный сервис – Wi-Fi, вода, вечерняя закуска и завтрак.

Напомним, мы писали, что билеты на поезда из Украины в Австрию и Венгрию теперь доступны онлайн . "Укрзализныця" запускает такую продажу с 18 марта.

Также мы сообщали, что начал действовать новый международный железнодорожный маршрут в Вену из Чопа. Венгрией поезд следует по составу из удобных сидячих вагонов с Wi-Fi.

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