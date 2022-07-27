Навіть при відсутності рейсів. У Болгарії - рекордний приплив туристів з Росії

Кількість російських туристів в Болгарії продовжує швидко зростати. Це відбувається попри складні умови, викликані війною Росії проти України.

Про це повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на Novinite.com.

"Попри складні міжнародні обставини, відсутність прямих авіарейсів, всього за січень-травень 2022 року зафіксовано 33 584 візити російських туристів з ночівлями в готелях, приватних домоволодіннях і так далі. Туристів, які відвідали Болгарію за перші п'ять місяців цього року в порівнянні з аналогічним періодом 2021 року, - у 3,9 раза більше", - заявив міністр туризму Христо Проданов.

Маршрути з пересадками. Як туристи з РФ потрапляють до Болгарії

У Мінтуризму Болгарії констатують, що всі заплановані інформаційні заходи та рекламна кампанія цієї країни як туристичного напрямку на російському ринку припинені.

Крім того, Болгарський аташе з туризму не бере участі у жодних офіційних туристичних заходах на території Росії.

Фото: Болгарія припинила туристичні кампанії у РФ, але як і раніше видає візи росіянам у звичайному режимі (unsplash.com)

Водночас консульська служба при Посольстві Болгарії в Москві продовжує видавати громадянам Росії туристичні візи у звичайному режимі без жодних обмежень.

"Попри відсутність прямого авіасполучення між Росією і Болгарією, російські громадяни, в тому числі туристи, виїжджають на болгарські морські курорти з пересадками, в основному через Стамбул і Єреван. Жоден з російських туроператорів не заявляв про намір закрити Болгарію як туристичний напрямок, всі готові продовжувати роботу та адаптовуватися до нових умов", — заявив міністр у відставці Христо Проданов.

У нових умовах Болгарії доводиться шукати заміну туристам з РФ. Робляться спроби посилити країну на туристичних ринках в деяких країнах Східної Європи та Центральної Азії, в тому числі у Вірменії, Азербайджані, Казахстані, Узбекистані, Молдові та Білорусі, повідомили в Мінтуризму.

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