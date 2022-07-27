Даже при отсуствии рейсов. В Болгарии - рекордный приток туристов из России

Количество российских туристов в Болгарии продолжает быстро расти. Это происходит несмотря на сложные условия, вызванные войной России против Украины.

Об этом сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на Novinite.com.

"Несмотря на сложную международную обстановку, отсутствие прямых авиарейсов, всего за январь-май 2022 года зафиксировано 33 584 визита российских туристов с ночевками в ​​отелях, частных домовладениях и так далее. Туристов, посетивших Болгарию за первые пять месяцев этого года по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, — в 3,9 раза больше", — заявил ушедший в отставку министр туризма Христо Проданов.

Маршруты с пересадками. Как туристы из РФ попадают в Болгарию

В Минтуризма Болгарии констатируют, что все запланированные информационные мероприятия и рекламная кампания этой страны как туристического направления на российском рынке приостановлены.

Кроме того, болгарский атташе по туризму не участвует ни в каких официальных туристических мероприятиях на территории России.

Фото: Болгария прекратила туристические кампании в РФ, но по-прежнему выдает визы россиянам в обычном режиме (unsplash.com)

В то же время консульская служба при посольстве Болгарии в Москве продолжает выдавать гражданам России туристические визы в обычном режиме без каких-либо ограничений.

"Несмотря на отсутствие прямого авиасообщения между Россией и Болгарией, российские граждане, в том числе туристы, выезжают на болгарские морские курорты с пересадками, в основном через Стамбул и Ереван. Ни один из российских туроператоров не заявлял о намерении закрыть Болгарию как туристическое направление, все готовы продолжать работу и адаптироваться к новым условиям", — заявил министр в отставке Христо Проданов.

В новых условиях Болгарии приходится искать замену туристам из РФ. Предпринимаются попытки усилить страну на туристических рынках в некоторых странах Восточной Европы и Центральной Азии, в том числе в Армении, Азербайджане, Казахстане, Узбекистане, Молдове и Беларуси, сообщили в Минтуризма.

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