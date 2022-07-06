Готелі без росіян. Куди поїхати у відпустку, де немає туристів з РФ

Послуга стала найпопулярнішою серед туристів у Туреччині

Найпопулярніший запит для турагентів під час війни – готелі без росіян. На таких умовах українці хочуть оздоровлювати дітей на зарубіжних морських курортах.

TRAVEL РБК-Україна розповідає, як відпочити без туристів із РФ по сусідству в популярних країнах.

Українці запитують готелі без росіян переважно у Туреччині

Українські туристи запитують про готелі без росіян переважно у Туреччині – таких є від 5% до 10% готелів із доступних українцям, говорить у коментарі РБК-Україна директор туристичної компанії "Пілігрим" Павло Головненко.

"Є готелі, які не "продаються" на російському ринку взагалі. Наприклад, мережа TT Hotels, де зовсім немає росіян. Потихеньку такі готелі з'являються. В Єгипті про такі поки що не чув. А у Греції така політика, що вони не залежать ні від нашого ринку, ні від російського – грецькі готелі заповнюються європейцями вщент. Наші туристи активно їздять автобусами в Болгарію, але запитів у цю країну щодо готелів без росіян не було", - ділиться спостереженнями фахівець.

Він сподівається, що більше готелів будуть відмовлятися приймати російських туристів завдяки орієнтації на європейських гостей:

"Зараз навіть є туроператори, які в підборі турів вводять фільтр, щоб туристи могли вибрати готель без росіян. Два тижні тому запропонував у профільній групі для турагентів скласти перелік готелів, які не селять туристів із РФ. Всі відповідали, такий перелік вже є", - зауважує він.

Фото: Фільтр для пошуку готелів без росіян при підборі туру (скріншот РБК-Україна/online.alliance.ua)

Турецькі готелі "без росіян" не дорожчі за інші, зазначає Павло Головненко. Це просто позиція мережі.

"Але думаю, це виходить не стільки із запитів наших туристів, а з потреб європейських туристів – їхньої основної клієнтської бази. Там багато людей, які не бажають відпочивати з росіянами і це грає на користь", – каже він.

"Відпочинок без росіян" – найпопулярніший запит серед туристів

Фраза "Готелі без "ру" чи "Відпочинок без росіян" трапляється ледь не в кожному рекламному пості турагентів у соцмережах.

"Готелі без росіян. Один з найпопулярніших запитів на сьогодні - куди поїхати на оздоровлення, щоб не терпіти там небажаних сусідів", - написала на сторінці Facebook керівниця одного з турагентств Юлія Нікіфорова.

Фото: Пляж у Туреччині, Олюденіз (unsplash.com/dilek-durgun)

Вона зазначає, що співпрацює із партнерами, які принципово відмовилися приймати гостей із Росії. За її словами, таких готелів стає все більше. В дописі вона перелічує 17 таких 4* і 5* готелів у Туреччині.

Miramare Queen Hotel 5*

Miramare beach Hotel 5*

Trendy Lara 5*

Trendy Palm Beach 5*

Trendy Side Beach 4*

TT Belek Imperial 5*

TT Hotels Hydros Club HV1

TT Hotels Pegasos Club 5*

TT Hotels Pegasos Resort 5*

TT Hotels Pegasos Royal 5*

TT Hotels Pegasos World 5*

TUI Blue Barut Andiz 4*

TUI Magic Life Hotels 5*

TUI Blue Palm Garden 5*

TUI Blue Pasha Bay 5*

TUI Blue Sherwood Belek (16+) 5*

Robinson Hotels 5*

Мережа готелів TUI BLUE, TUI MAGIC LIFE та TT HOTELS офіційно повідомили про зупинення приймання бронювань від росіян, зазначили на сторінці у Facebook турагентства "MALIK TOUR".

Там уточнюється, що в деяких турецьких готелях росіян не було і раніше:

D Maris Bay

Hillside Beach Club

Angels Marmaris

Kempinski Hotel Barbaros

Susona Bodrum

Kassandra Boutique

Туроператор "Альянс" перелічує рекомендовані мережеві готелі для українців у Аланії, Сіде, Кемері, Белеку, Мармарисі, Фетхіє, Саригерме. Зазначається, що в цих готелях можна гарантувати мінімальну кількість туристів із РФ. Для зручності пошуку таких турів додано фільтр.

Фото: Готель в Бодрумі, Туреччина (unsplash.com/rokas-skeivys)

В яких іще курортних напрямках немає туристів із РФ

Іспанська мережа RIU Hotels & Resorts, яка має 90 готелів у 20 країнах (включаючи Мальдіви, Шрі-Ланку, Мексику й Домінікану), у квітні також відмовилася обслуговувати росіян.

Із Києва, Львова та інших міст України є прямі трансфери до аеропортів Кишинева, Любліна, Жашкова, звідки можна вилетіти в більшість курортних локацій. Відпочити без "сусідів" можна ще в таких країнах:

Греція

"Враховуючи відсутність прямих рейсів із Росії, обіцяють на курортах дуже мало того добра. Українські мами з дітьми облюбували острів Крит та Халкідіки. Тут тепле море, м’який клімат, смачна кухня та приємні ціни", - написала Юлія Нікіфорова.⠀⠀

Єгипет

"На курорт Марса Алам немає прямих рейсів з Росії, тому наших сусідів там не зустрінеш. Рекомендуємо курорт на Середземному морі Мерса Матрух, aбо "єгипетські Мальдіви". Сюди літають прямі рейси з Європи", – підказує вона.⠀

Iталія

"Мінімальний шанс на неприємну зустріч на островах Сицилія та Сардинія. Курорт Калабрія - це "європейські Мальдіви" з широкими білосніжними пляжами. Тут великий вибір гарних готелів", – продовжує перелік фахівець.⠀

Іспанія

На Канарських островах рідко зустрінеш росіян. А от українці сюди літають прямими рейсами з Європи. Фуертевентура - білосніжні пляжі. Гран Канарія - спокійний відпочинок.

Фото: Відпочинок у Хорватії (unsplash.com/maximilian-vorbrodt)

"Тенеріфе – моя любов. Недарма його називають островом вічної весни. Тут ніколи не буває спеки, все тоне в зелені, є унікальні пляжі з чорним вулканічним піском, що переливається на сонці", – описує принади острова Юлія.⠀

Хорватія⠀

Потішить відсутністю росіян, адже сюди не літають прямі рейси. Більшість відпочивальників – європейці.

Нагадаємо, ми писали, куди можна полетіти лоукостами з найближчих до України аеропортів.