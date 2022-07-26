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Авіа і автобуси. Куди зараз можна поїхати на море в найближчі країни

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Вівторок 26 липня 2022 14:05
Авіа і автобуси. Куди зараз можна поїхати на море в найближчі країни Фото: Відпочинок на морі в Греції (unsplash.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Найдоступніші за ціною путівки - в Болгарію

Відпочинок на морі для багатьох українців залишається обов'язковою програмою літнього оздоровлення дітей, а на тлі війни – ще й можливістю відволіктися від сирен, стресу і обстрілів.

Велика частина турів з України цього літа - автобусні. Але популярними залишаються і авіаподорожі на морські курорти.

TRAVEL РБК-Україна розповідає, як поїхати на море, поки літо в розпалі і скільки коштують путівки.

Як поїхати в тур за кордон із авіаперельотом

Закрите небо над Україною через війну означає неможливість вильоту з будь-якого аеропорту країни. Втім, туристичні компанії і турагенти знайшли альтернативу: виліт з сусідніх країн. З мінусів таких подорожей - добиратися до аеропорту вильоту доводиться все одно наземним транспортом. Інший мінус - часто вартість турів дорожча, ніж звичні пакетні тури з чартерними перельотами з України в минулі роки.

Авіа і автобуси. Куди зараз можна поїхати на море в найближчі країниФото: види в Албанії (unsplash.com/artem-bryzgalov)

Наприклад, туроператор "Центр" пропонує пакетні тури з вильотом з Польщі, Молдови, Чехії, Угорщини, Німеччини, Румунії. Найбільше бронювань - з Польщі. Про це директор туристичної компанії Світлана Вітковська розповіла в коментарі РБК-Україна.

"Ми пропонуємо авіапакети - зараз є 15% від звичайного попиту. Більше в цьому рокі з масового сегменту продаємо Грецію, Іспанію. Попит пояснюється тим, що вартість турів порівняно невелика – наприклад, Туреччина дуже дорога в цьому сезоні, великим вибором доступних авіаквитків (багато лоукостів), мало росіян, їм складно долетіти до Європи", - описала вона попит на авіатури.

У компанії вважали, що через війну сезону не буде, але перші запити почалися в квітні, а з середини травня почали відновлювати роботу.

"Зробили новий продукт під вильоти з Європи, бронювання збільшилося. Особливо активний був червень", - зазначила вона.

Подорожі автобусом: скільки коштують тури

Поїздки автобусом цього року обирають понад 40% туристів. Багато компаній запустили регулярні рейси в сусідні країни, включаючи курортні локації. А туроператори організовують чартерні рейси ("туди і назад") з варіантами розміщення.

Авіа і автобуси. Куди зараз можна поїхати на море в найближчі країниФото: Пляж у Греції (unsplash.com/savvas-kalimeris)

Ми перевірили вартість відпочинку у туроператорів, які організовують тури для українців в 2022 році в останній тиждень липня і на початку серпня.

"Adriatic Travel" пропонує такі автобусні тури з України (вартість за одну людину):

Греція:

  • курорт Фурка, Халкідікі - 9 днів - від 254 євро;
  • курорт Пієрія - 8 днів - від 360 євро;
  • Хорватія - 9 днів – 564 євро;
  • Албанія - 10 днів – 455 євро.

Туроператор "Центр"

Іспанія:

  • Барселона - від 19881 гривень на 7 ночей в 3* готелі зі сніданками (наземний транспорт).

Греція:

  • Корфу (авіапереліт з Катовіце) - від 20900 гривень за 1 людину в 3* готелі зі сніданками (7 ночей);
  • Халкідіки з Кишинева - від 25200 гривень в 3* готелі зі сніданками (7 ночей);

Туроператор "Альф"

Болгарія - Золоті піски - від 10680 гривень в 3* готелі зі сніданками (7 ночей) - автобусний чартер з Києва;

Албанія - Вльора, Дуррес - від 30000 гривень в 3* готелі зі сніданками (7 ночей) – переліт з Варшави до Тирани.

Чорногорія - Будва - від 12080 гривень в 3* готелі зі сніданками (7 ночей) – автобус з Києва.

Нагадаємо, ми писали, як відпочити в Хорватії українкам з дітьми.

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