Архитектура и осенний колорит. Топ-5 городов Европы для путешествия в октябре

Осень – отличная пора для путешествия в европейские города. Красивые желтые листья и теплая погода в сочетании с самобытной атмосферой древней Европы точно оставят вам много ярких впечатлений.

РБК-Украина рассказывает о европейских городах, отлично подходящих для осеннего путешествия.

Эдинбург, Шотландия

Красота шотландских пейзажей в октябре восхищает. Архитектуре и исторические достопримечательности города выглядят особенно волшебно на фоне осенних оттенков.

Эдинбургский замок (Edinburgh Castle)

Расположенный на высоком вулканическом камне, замок является самой известной достопримечательностью города.

Голлирудхауз (Palace of Holyroodhouse)

Официальная резиденция британских монархов Шотландии. Название происходит от перекрученного англо-шотландского Haly Ruid. Роскошный дворец расположен на южных склонах горы Артур. Здесь вы можете посмотреть королевские апартаменты, прогуляться по красивым садам и узнать об истории резиденции.

Фото: Голлирудхауз (unsplash.com)

Королевская Миля (Royal Mile)

Серия улиц в центре города, объединяющая Эдинбургский замок и Дворцовую резиденцию Голлирудхауз. Квартал полон разнообразными магазинам и кафе, представляющими традиции и культуру Шотландии.

Фото: Royal Mile в Эдинбурге (wikipedia.org)

История Королевской Мили ведет начало в первой половине XII века, когда король Шотландии Давид I устроился в крепости на Замковой скале, которую он приказал перестроить в Эдинбургский замок. Король предоставил поселению у подножия замка права на торговлю, и на Lawnmarket раскинулся открытый рынок.

Затем Давид распорядился соорудить Хай-стрит, называвшуюся в те времена Via Regis ("Королевский путь"), от которой, вероятно, и возникло название "Королевская Миля".

Фото: Вид на центр города (unsplash.com)

Сады Принцессы Стрит (Princes Street Gardens)

Расположенные в самом сердце города сады – идеальное место для прогулок и отдыха. Они отделяют Эдинбургский замок от магазинов и ресторанов на Принцесс-стрит.

Холируд парк и Трон Артур а (Arthur's Seat)

Парк Холируд расположен недалеко от центра города и примыкает к Холирудскому дворцу.

Самая высокая точка парка – Артур-Сит, древний вулкан на высоте 251 метра над уровнем моря. Отсюда открывается великолепный вид на город. В парке также можно посетить часовню Святого Антония – средневековую часовню 15-го века, Солсбери-Крэгс – серию 150-футовых скал, а также пресноводное озеро Даддингстон-Лох.

Фото: Вид на город по локации Arthur's Seat (wikipedia.org)

Барселона, Испания

Осенью в Барселоне царит приятная погода, и это делает октябрь и ноябрь идеальным периодом знакомства с архитектурой города, пляжами и аттракционами на открытом воздухе.

Храм Святого Семейства (Sagrada Família)

Легендарный и пока незавершенный храм, созданный великим архитектором Антони Гауди. Монументальное сооружение собора Саграда Фамилия может вместить одновременно около 13 тысяч человек. Когда архитектор Гауди умер в 1926 году, собор был завершен только на 10-15%. К тому моменту построили только один трансепт, склеп и часть стены апсиды.

К слову, строительство знаменитого собора Святого Семейства в Барселоне близится к завершению. На днях завершено строительство башен евангелистов.

Фото: Храм Святого Семейства осенью (unsplash.com)

Парк Гуэль (Park Güell)

Еще один продукт творчества Гауди – парк поразительных цветов и форм. На территории парка можно найти удивительные керамические создания, арки и другие неожиданные архитектурные решения.

Ла Рамбла (La Rambla)

Знаменитый бульвар Ла Рамбла – центр уличной жизни в Барселоне и самый известный бульвар города, расположенный между площадью Каталонии и Старым Портом. Здесь много магазинов, ресторанов и кафе, а по вечерам здесь играют уличные музыканты.

Фото: Туристы в центре Барселоны (unsplash.com)

Музей Пикассо (Museu Picasso)

Расположенный в старой части города, музей является одним из крупнейших собраний сочинений Пабло Пикассо в мире. Здесь можно углубиться в разные периоды жизни и творчества величайшего художника.

Барселонский музей современного искусства (MACBA)

Для любителей современного искусства этот музей – обязательный пункт на карте города. Здесь собрана огромная коллекция произведений искусства второй половины 20 века.

Вена, Австрия

Шарм старой Вены особенно ощущается в осенних цветах. Здесь можно насладиться знаменитой венской кофейной культурой в уютных кафе, посетить концерты и спектакли.

Дворец Шенбрунн (Schönbrunn Palace)

Величественный дворец – один из основных архитектурных памятников Вены. Рядом расположены красивые сады, а в самом дворце можно посмотреть исторические комнаты и апартаменты, которые раскроют вам богатую историю города и страны, в частности, во времена Австро-Венгерской империи.

Фото: Территория рядом с дворцом Шенбрунн (unsplash.com)

Музей истории искусства (Kunsthistorisches Museum)

Настоящая сокровищница искусства из коллекции работ от Рафаэля и Рембрандта до Вермеера и Ван Гога. Это самый большой среди художественных музеев Австрии. Он также принадлежит к числу крупнейших музеев мира, в собраниях которого хранятся всемирно известные шедевры западноевропейского искусства.

Фото: Кафе в центре Вены (unsplash.com)

Бельведер

Роскошный дворцовый комплекс периода барокко. Ныне один из самых больших и богатых своим собранием музеев искусства Европы. Состоит из двух дворцов – Верхнего Бельведера (Oberes Belvedere) и Нижнего Бельведера (Unteres Belvedere).

Нижний Бельведер используется в качестве галереи австрийского барочного искусства, где представлены работы выдающихся художников, таких как Густав Климт и Эгон Шиле. Верхний Бельведер известен коллекцией австрийского фарфора и керамики. Дворец окружен большим парком с фонтанами, беседками и аллеями.

Фото: Бельведер, Вена (unsplash.com)

Собор Святого Стефана

Величественный символ Вены. Советуем подняться на башню, чтобы увидеть вид на город.

Замок Хофбург (Hofburg Palace)

Зимняя резиденция Габсбургов и основное местонахождение императорского двора в Вене. В дворце – 2600 залов и комнат. Некоторые из помещений используются в качестве официальной резиденции президента Австрии. Одна из ключевых достопримечательностей Вены.

Гент, Бельгия

Каналы Гента окружены средневековой архитектурой, а яркие осенние листья еще больше украшают виды на город. Атмосфера, дружественная велосипедистам: Город Гент также известен удобной инфраструктурой для велосипедов, а теплая осень – прекрасное время, чтобы исследовать улицы и парки города на двух колесах.

Фото: Туристов Генти (unsplash.com)

Колокольня Гента (Belfort van Gent)

Колокольня Гента – колокольня в городе Гент. Высочайшая колокольня Бельгии высотой 91 метр. Это одна из трех средневековых башен, расположенных в старом центре города, остальные две принадлежат собору святого Бавона и церкви святого Николая.

Замок графов Фландрии (Gravensteen)

Средневековый замок в Генте. Его история датируется далеким 1180 годом. Он служил резиденцией графов Фландрии до 1353 года. Впоследствии здесь размещались и суд, и тюрьма, и монетный двор и даже хлопчатобумажная фабрика.

Это единственный средневековый замок во Фландрии, оборонительная система которого сохранилась практически неприкосновенной и по сей день.

Фото: Средневековый замок в Генте (wikipedia.org)

Граслей (Graslei)

Граслей – набережная в историческом центре города, расположенная на правом берегу реки. Набережная напротив Граслей называется Коренлей. Обе набережные были частью средневекового порта, а сейчас являются культурной и туристической точкой города с большой концентрацией колоритных двориков и заведений питания на любой вкус.

Фото: Городская набережная (unsplash.com)

Осенью парки, сады и улочки европейских городов покрываются красными, золотистыми и оранжевыми листьями, создавая прекрасную атмосферу для прогулок и фотосессий. Многие театры, концертные залы и музеи запускают новые сезоны именно осенью, предлагая много новых культурных событий и спектаклей, а отели предлагают гостям осенние скидки. Не упустите возможность насладиться этим периодом в Европе!

Напомним, новые ночные поезда Австрии соединяют Вену с Германией, Италией и Нидерландами.

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