Новые ночные поезда из Австрии соединят четыре страны ЕС: детали о маршрутах
Новые ночные поезда Австрии соединяют Вену с Германией, Италией и Нидерландами. Первое пассажирское сообщение запланировано на декабрь этого года на линиях Вена – Гамбург и Инсбрук – Гамбург. Продажа билетов начнется 11 октября.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Euronews Travel.
Обновленные вагоны: куда будут курсировать поезда
Австрийский железнодорожный оператор OeBB представил новое поколение спальных поездов. Это проект, созданный по просьбе путешественников по альтернативам самолетам а также бензиновым и дизельным автомобилям.
Государственный железнодорожный оператор OeBB, имеющий 20 железнодорожных маршрутов по всей Европе, являлся пионером в возрождении таких услуг. У компании самый большой в Европе парк спальных поездов. Там надеются удвоить количество "ночных" пассажиров с 1,5 миллиона до трех миллионов к 2030 году.
Фото: Перевозчик надеется удвоить количество пассажиров с 1,5 миллиона до трех миллионов к 2030 году (Getty Images)
Новые поезда имеют современный дизайн и больше удобств. В каждом двухместное купе имеет отдельный туалет и душ. Есть даже одноместное купе для индивидуальных путешественников.
"Я все еще помню старые спальные вагоны, которые были такими темными – маленькое окошко, двухъярусные кровати и занавески", – говорит 69-летняя пенсионерка Розмари, осматривая новый ночной поезд OeBB. По ее словам, по сравнению со старыми спальными поездами, "это чистая роскошь".
Первый из 33 поездов, заказанный у немецкого производителя Siemens в 2018 году с общей инвестицией в 720 миллионов евро, может поступить в эксплуатацию уже в декабре. Он соединит австрийские города Вена и Инсбрук с Гамбургом в Германии.
К 2028 году новые спальные поезда будут постепенно введены на другие маршруты в Австрии, Германии, Италии, Нидерландах и Швейцарии.
Фото: Новые поезда оператора OeBB имеют современный дизайн и больше удобств (Getty Images)
"Франции придется немного подождать, потому что для этого нужны новые разрешения от национального железнодорожного управления", – сказал генеральный директор OeBB Андреас Матте.
В 2018 году в OeBB заявили, что все их поезда работают на электроэнергии, произведенной исключительно с помощью гидроэнергии, солнечной и ветровой энергии, и назвали это новым для защиты климата в Австрии.
"Каждый километр, который проезжает этот поезд – это километр защиты климата и вклад в лучшее будущее. Сесть на поезд в Вене вечером и на следующее утро проснуться в другом европейском мегаполисе – в будущем это будет еще проще и комфортнее", – сказала министр окружающей среды Австрии Леонора Гевесслер.
11 декабря 2023 года, спустя девять лет после отмены, снова начнет курсировать ночной поезд OeBB Берлин-Париж. А теперь первое пассажирское сообщение запланировано на декабрь этого года на линиях Вена – Гамбург и Инсбрук – Гамбург. Предварительная продажа билетов стартует 11 октября.
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