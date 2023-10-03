Спустя 140 лет. В Барселоне завершают строительство легендарного собора Саграда Фамилия

Строительство знаменитого собора Святого Семейства в Барселоне близится к концу. На днях завершено сооружение башен евангелистов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN Travel.

После более чем 140 лет строительства пять центральных башен знаменитой базилики Святого Семейства (Temple Expiatori de la Sagrada Família) в Барселоне наконец-то завершены. Когда шестую и последнюю центральную башню завершат в 2026 году, это будет знаменовать завершение строительства собора. Его начали в 1882 году.

Проект собора принадлежит известному во всем мире каталонскому архитектору Антонио Гауди. Он решил, что монументальное сооружение будет иметь 18 огромных веретеноподобных башен, каждая из которых символизирует отдельную библейскую фигуру – 12 апостолов, четырех евангелистов, Деву Марию и Иисуса.

На днях последнюю скульптурную часть разместили на башне евангелиста Матфея. На следующий день башню евангелиста Иоанна увенчали фигурой орла.

"Четыре башни евангелистов закончены! Вскоре мы будем праздновать эту веху строительства!", – сообщили в пресс-службе собора.

Фото: Башни собора Саграда Фамилия после завершения строительства (Getty Images)

12 ноября в кафедральном соборе состоится праздничная месса, во время которой будут подсвечиваться четыре башни евангелистов.

Четыре башни евангелистов имеют высоту 135 метров (около 443 фута). В конце 2021 года огромную 12-конечную звезду установили на вершине 138-метровой башни Девы Марии. Башня, символизирующая Иисуса Христа, будет иметь высоту 172,5 метра и завершаться 17-метровым четырехраменным крестом.

Монументальный проект и 140-летнее строительство

Монументальное сооружение собора Саграда Фамилия может вместить одновременно около 13 тысяч человек. Когда Гауди умер в 1926 году, собор был завершен только на 10-15%. К тому моменту построили только один трансепт, склеп и часть стены апсиды.

И без того медленное строительство было прервано в конце 1930-х годов из-за гражданской войны в Испании: тогда большинство материалов для строительства собора были уничтожены. Сейчас строительство производится на основе уцелевших и реконструированных материалов, а также на переосмысленных адаптациях оригинала.

Видео: Почему собор Саграда Фамилия до сих пор не завершен (youtube.com/Interesting Engineering)

В 1984 году собор включили в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, а в 2010 году Папа Римский Бенедикт XVI освятил его для религиозного поклонения.

Интересно, что городской совет Барселоны выдал официальное разрешение на строительство собора только в 2019 году. До этого процесс постройки памятника был фактически вне закона. Только в 2016 году городские власти обнаружили "аномалию": разрешения на его сооружение просто не было.

После завершения Храм Святого Семейства станет самым высоким собором в мире, обогнав Ульмский собор в Германии.

Добавим, некоторые локации в Европе, в том числе в Испании, предлагают щедрые денежные стимулы новым жителям за переезд к ним. Многие села сталкиваются с уменьшением количества и старением населения, ведь молодые люди переезжают в города.

Также Португалия ввела проездной за 49 евро, с которым пассажиры могут совершить неограниченное количество поездок без ограничений по времени.

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