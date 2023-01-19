ООН возобновляет выплаты 6600 гривен. Как получить и можно ли подать заявку во второй раз

В январе стало известно, что в Украине возобновили прием заявок на денежную помощь от УВКБ ООН. Зарегистрироваться на выплаты 6600 гривен можно в офисах и выездных пунктах 10 регионов Украины.

Кто может получить выплаты, можно ли подать на них заявку во второй раз и как правильно заполнить заявку без ошибок – РБК-Украина рассказала Наталья Брыль, координатор направления денежной помощи БФ "Право на захист".

Доход ниже 5400 гривен. Кто может получить выплаты

Зарегистрироваться на выплаты УВКБ ООН могут те, кто не получал международную помощь ранее, а также подпадает под определенные программой условия и критерии. Также те, чья семья не получала ранее денежную помощь от международных организаций, имеет доход менее 5400 грн на человека и относится к следующим категориям:

переселенцы, которые переместились после 24 февраля 2022 года и имеют уязвимости из перечня ниже; лица, которые не перемещались после 24 февраля 2022 года, но пострадали от военных действий в таких областях: Днепропетровская, Полтавская, Одесская, Запорожская, Кировоградская, Черкасская, Харьковская, Черниговская, Сумская, Киевская, Львовская; и имеют уязвимости из перечня ниже; люди, которые вернулись в свои места постоянного проживания после вынужденного перемещения в другую область/страну через военные действия от 24 февраля 2022 года и имеют уязвимости из перечня ниже.

Фото: Выплаты имеют право получить семьи, которые заботятся о приемных детях (УНИАН)

Также обязательным условием получения выплат является наличие одного или нескольких критериев уязвимости (для всех трех вышеперечисленных категорий):

семья, имеющая только одного из родителей (или отец, или мать) с одним или несколькими детьми младше 18 лет или с престарелыми (55 лет и старше);

семья, которую возглавляет один одинокий/несколько одиноких пожилых людей (55 лет и старше) или пожилой человек с одним ребенком или несколькими детьми младше 18 лет;

семьи с одним или несколькими лицами с инвалидностью. А именно имеющие: инвалидность, хронические заболевания. Перечень не ограничивается только этими критериями уязвимостей;

приемные семьи, которые занимаются детьми без сопровождения и детьми, разведенными с родителями (необходимо документальное подтверждение).

"С 9 января 2023 года продолжилась регистрация на денежную помощь от УВКБ ООН. Информация о перечне областей и других пунктах обновляется. В большинстве областей также работают мобильные группы, позволяющие зарегистрироваться тем, кто живет в самых отдаленных уголках", – говорит Наталья Брыль.

График выездов мобильных групп можно найти в наших телеграм-каналах. Список телеграмм-каналов вместе с актуальной информацией о помощи от УВКБ ООН опубликованы на сайте БФ "Право на захист" в описании программы.

Можно ли податься на выплату второй раз, если раньше ее не получали

Податься на выплаты от ООН вторично нельзя: это единовременная помощь, обращает внимание Наталья Брыль.

"Данные о зарегистрированных людях хранятся в системе партнеров на выплаты, поэтому если человек уже был зарегистрирован, его заявка будет идентифицирована как повторная", – говорит она.

Фото: Податься на выплату можно один раз (Виталий Носач/РБК-Украина)

Если вы регистрировались ранее и еще не получили выплаты, обращайтесь, пожалуйста, на горячую линию УВКБ ООН 0 800 307 711.

Что делать, если человек регистрировался на выплаты более двух месяцев назад и не получил выплаты от УВКБ ООН?

Если у вас есть вопросы о денежных выплатах или вы зарегистрировались более 2 месяцев назад и еще их не получили, можно обратиться на горячую линию УВКБ ООН по номеру:

0800307711 для проверки вашей заявки на корректность введенных данных.

Каждая из заявок, оставшихся в состоянии ожидания выплат, рассматривается отдельно. Специалисты УВКБ ООН ищут причину задержки (обычно это проблемы с карточкой, с предоставителем финансовых услуг, с транзакцией и т.п.) и пытаются ее решить индивидуально.

Также специалисты фонда, обрабатывающие заявки с ошибками (там, где неправильно введены или указаны данные) могут при необходимости звонить вам для уточнения информации.

Обратите внимание. Звоните, специалист БФ "Право на захист" должен предоставить, указать правильно номер вашей заявки и дату регистрации, чтобы вы могли убедиться, что вам звонит не мошенник.

"Также заметим, наши специалисты никогда, ни при каких обстоятельствах не будут требовать от вас назвать CVV-код (трехзначный код на обратной стороне карты). Если у вас просят такие данные (в том числе и ввести их по ссылке), это мошенники! Будьте осторожны! Это также касается различных телеграм-каналов или ботов, предлагающих зарегистрироваться на помощь или проверить статус заявки", – подчеркивает специалист.

Фото: Чтобы подать заявку на выплаты, нужно предоставить биографические данные (Виталий Носач/РБК-Украина)

БФ "Право на захист" проводит регистрацию исключительно в своих пунктах сбора данных или при официальном выезде мобильной группы и при личном присутствии бенефициара. Для получения дополнительной информации настоятельно рекомендуем обращаться исключительно на официальный телеграм-канал.

Как правильно заполнить заявку и какие документы нужны

Следует понимать, что онлайн-регистрации в фонде нет. Люди приходят в пункт сбора данных с оригиналами всех необходимых документов и справками, где специалисты регистрируют их на денежную помощь. Для сбора данных должны присутствовать все члены семьи, подпадающие под критерии.

Информация, которую необходимо будет предоставить:

ФИО согласно документу, удостоверяющему личность;

место и дата рождения, номер телефона (на который вам придет SMS о поступлении средств);

налоговый номер (необходимый для выплаты пособия);

свидетельство о рождении детей (при наличии);

номер банковской карты (необходим для выплаты пособия). Карточки "єПідтримка" не подходят.

любые документы, подтверждающие принадлежность к категории уязвимости (справки, выписки и так далее).

Напомним, украинцы, вынужденные переезжать из своих населенных пунктов из-за поврежденных домов или боевых действий, могут найти новое жилье в западных регионах страны.

Также украинцы в Польше могут получать разные выплаты от правительства и международных фондов.