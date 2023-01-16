Регистрация возобновлена. Где можно подать заявку на выплаты 6600 гривен от ООН

В Украине возобновили прием заявок на денежную помощь от УВКБ ООН. В январе 2023 года зарегистрироваться на выплаты в 6600 гривен можно в офисах и выездных пунктах в 10 регионах.

Где можно подать заявку и кто может претендовать на средства, TRAVEL РБК-Украина сообщает со ссылкой на благотворительный фонд "Право на защиту".

Где работают пункты регистрации: список адресов

Пункты регистрации на помощь возобновили работу в некоторых регионах в январе 2023 года. Денежная помощь от УВКБ ООН – это выплата в 2220 гривен на члена семьи в течение 3 месяцев. То есть человек получит 6600 гривен за три месяца, а семья из 3 человек – 19800 грн.

"География пунктов регистрации расширяется, на этой неделе открылись дополнительные офисы, а также большее количество выездов мобильных бригад", – отмечают в фонде.

Теперь обратиться за выплатами можно в следующих областях:

Харьковская область:

Харьков, ул. Гимназическая набережная 26, помещение Центрального ЦНАПа. Запись в электронную очередь ведется через телеграмм-канал: https://t.me/unhcr_help_kharkiv.

Днепропетровская область:

Днепр, ул. Староказацкая 38, с понедельника по пятницу, с 09:00 до 18:00;

Кривой Рог, проспект Мира 28, за остановкой "1-я городская больница", телефон: +38(068)473-96-19; с понедельника по пятницу, с 09:00 до 18:00;

расписание работы мобильных групп по области можно отслеживать в телеграмм-канале: https://t.me/unhcr_help_dnipro.

Львовская область :

Львов, ул. Стрыйская 45в, с понедельника по пятницу, с 09:00 до 18:00;

телеграмм-канал: https://t.me/Registration_help.

Черниговская область:

Чернигов, ул. Пятницкая, 49, с понедельника по пятницу, с 09:00 до 18:00.

"Максимальное количество заявок уже зарегистрировано до конца января. Живая очередь не обслуживается только по записи. О возобновлении регистрации будет сообщено в телеграмм-канале", – обращают внимание заявителей.

Расписание работы мобильных групп по области можно отслеживать в телеграмм-канале: https://t.me/unhcr_help_che.

Фото: Переселенцы в Запорожье (gettyimages.com)

Сумская область:

Сумы ул. Новоместенская, 1, с понедельника по пятницу, с 09:00 до 18:00;

мобильные выездные группы по Сумской области. Отслеживать их расписание можно в телеграмм-канале: https://t.me/unhcr_help_sumy.

Полтавская область:

Полтава, площадь Павленковская, 3б, с понедельника по пятницу, с 09:00 до 17:00;

Кременчуг, ул. Ватутина 9, с понедельника по пятницу 08:00 – 6:00;

расписание работы мобильных групп по области можно отслеживать в телеграмм-канале: https://t.me/unhcr_help_poltava.

Запорожская область:

Запорожье, ул. Независимой Украины, 72 помещения №154 (вход с площади Маяковского) с понедельника по пятницу 09:00 - 15:00;

Регистрация только по предварительной записи +38 063 387 93 16 (09:00-15:00).

Расписание работы мобильных групп по области можно отслеживать в телеграмм-канале: https://t.me/unhcr_help_zaporizhzhia.

Черкасская область:

Черкассы, ул. Лазарева 6/1 (возле облгосадминистрации, остановка транспорта – "Соборная площадь"), с понедельника по пятницу 09:00 – 17:00, телефон: (093) 191-01-20;

расписание работы мобильных групп по области можно отслеживать в телеграмм-канале: https://t.me/unhcr_help_cherkasy;

Кировоградская область:

Кропивницкий, ул. Пашутинская, 31-а, офисное помещение (возле ЦНАПа). График работы: с понедельника по пятницу 09:00 – 18:00, телефон: (050) 711 63 50;

расписание работы мобильных групп по области можно отслеживать в телеграмм-канале: https://t.me/kropyvnytslyirefugee.

Одесская область:

Одесса, Сабанский переулок, 3 (вход с переулка), с понедельника по пятницу 10:00 – 18:00;

Измаил, пр-т. Мира, 9 (корпус Измаильского государственного университета, каб. №108), с понедельника по пятницу 10:00 – 18:00;

расписание работы мобильных групп по области можно отслеживать в телеграмм-канале: https://t.me/unhcr_help_odesa.

Кто может претендовать на получение помощи от ООН

В фонде отмечают, что зарегистрироваться на денежную помощь могут те категории лиц, которые подходят по условиям и критериям предоставления этой помощи:

"Подать заявку могут не только уязвимые вынужденно перемещенные лица, но и пострадавшие от военных действий в определенных регионах, а также вернувшиеся к своему постоянному месту жительства (в частности, и из-за границы)".

Благотворительный фонд "Право на защиту" является официальным партнером агентства по сбору данных на денежную помощь, объясняют на странице фонда.

Фото: Восстановление дома в Запорожье (gettyimages.com)

За выплатой могут обратиться жители Днепропетровской, Полтавской, Одесской, Запорожской, Кировоградской, Черкасской, Харьковской, Черниговской, Сумской областей, которые не были переселенцами.

Обращаться можно, если семья не получала помощь от международных организаций раньше и имеет доход менее 5400 гривен на человека.

Между тем, помощь окажут только семьям, относящимся к категории уязвимости:

семья, имеющая только одного из родителей (или отец, или мать) с одним или несколькими детьми младше 18 лет или с престарелыми (55 лет и старше).

семья, которую возглавляет одна одинокая/ несколько одиноких пожилых людей (55 лет и старше) или пожилого возраста с одним ребенком или несколькими детьми младше 18 лет;

семьи с одним или несколькими лицами с особыми потребностями, а именно с: инвалидностью, хроническими заболеваниями. Список не ограничивается только этими критериями особых потребностей.

приемные семьи, которые занимаются детьми без сопровождения и детьми, разлученными с родителями (необходимо документальное подтверждение).

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