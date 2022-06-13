В одній з країн Європи перестануть безкоштовно приймати українців: що відомо

Уельс тимчасово перестане шукати житло українцям, щоб поліпшити систему прийому біженців

Починаючи з 10 червня, уряд Уельсу, що входить до складу Великої Британії, призупинили програму надання безкоштовного житла для біженців з України.

Про це повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на BBC.

В уряді Уельсу кажуть, що пауза має тимчасовий характер. Її необхідність пояснили тим, що потрібен час, аби "удосконалити умов перебування людей і надавати високі стандарти підтримки".

Нововведення не вплине на заявки, які українці подали подані раніше. Біженці, які оформили заявку до 10 червня, зможуть прибути до Уельсу у міру того, як їм видаватимуть візи.

"Кількість виданих віз значно перевищує наші початкові зобов'язання щодо прийому людей. Тимчасова пауза дозволить нам удосконалити заходи, які ми ввели для підтримки людей після прибуття, і забезпечити, щоб всі державні служби, зокрема, місцеві органи влади, могли надавати підтримку на високому рівні", – пояснила ситуацію міністр соціальної юстиції Джейн Хатт.

Зазначимо, у Великій Британії діє програма Homes for Ukraine: житло біженцям надають безкоштовно. Уельс в цій програмі виступив "суперспонсором".

На відміну від звичайного спонсорства, де житло зазвичай надають тільки місцеві жителі, в Уельсі цим також займається уряд. "Суперспонсором" виступив і уряд Шотландії – там програма безкоштовного житла продовжує діяти, як і раніше.

В цілому в рамках програми Homes for Ukraine в Уельсі українські біженці вже отримали 4909 віз. З них 2456 українців забезпечили житлом місцеві мешканці, а іншим людям проживання знаходили за допомогою місцевого уряду.

Нагадаємо, у Британії закликали скасувати візи для українців.

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