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В одной из стран Европы перестанут бесплатно принимать украинцев: что известно

Новина українською →
Понедельник 13 июня 2022 16:33
В одной из стран Европы перестанут бесплатно принимать украинцев: что известно Фото: Остров Инис-Лландуин, Уэльс (unsplash.com)
Автор: Катерина Гончарова

Уэльс временно перестанет искать жилье украинцам, чтобы улучшить систему приема беженцев

Начиная с 10 июня, правительство Уэльса, который входит в состав Великобритании, приостановили программу предоставления бесплатного жилья для беженцев из Украины.

Об этом сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на BBC.

В правительстве Уэльса говорят, что пауза носит временный характер. Ее необходимость пояснили тем, что нужно время, чтобы "усовершенствовать условия пребывания людей и предоставлять высокие стандарты поддержки".

Нововведение не повлияет на заявки, которы украинцы подали поданы ранее. Беженцы, которые оформили заявку до 10 июня, смогут прибыть в Уэльс по мере того, как им будут выдавать визы.

“Количество выданных виз значительно превышает наши первоначальные обязательства по приему людей. Временная пауза позволит нам усовершенствовать меры, которые мы ввели для поддержки людей по прибытии, и обеспечить, чтобы все государственные службы, в частности, местные органы власти, могли оказывать поддержку на высоком уровне", – пояснила ситуацию министр социальной юстиции Джейн Хатт.

Отметим, в Великобритании действует программа Homes for Ukraine: жилье беженцам предоставляют бесплатно. Уэльс в этой программе выступил "суперспонсором".

В отличие от обычного спонсорства, где жилье обычно предоставляют только местные жители, в Уэльсе этим также занимается правительство. "Суперспонсором" выступило и правительство Шотландии – там программа бесплатного жилья продолжает действовать, как и раньше.

В общей сложности в рамках программы Homes for Ukraine в Уэльсе украинские беженцы уже получили 4909 виз. Из них 2456 украинцев обеспечили жильем местные жители, а остальным людям проживание находили с помощью местного правительства.

Напомним, в Британии призвали отменить визы для украинцев.

Также мы писали, во сколько обойдется жизнь в Англии для украинцев.

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