Ограничения и собеседования на границе. Кто из мужчин может выезжать из Украины во время войны

Если вы забыли один из документов для выезда, вам могут отказать в пересечении границы. Какие документы нужно иметь с собой и что учитывать – в колонке для РБК-Украина.

Правила выезда мужчин за границу – один из важных вопросов во время войны. Нехватка всех документов, подтверждающих разрешение на выезд – одна из причин отказа в пересечении границы.

О подобном случае недавно писали в одном из Facebook-пабликов. Мужчина жаловался, что его не выпустили за границу, хотя у него было законное право на это. Но потом выяснилось, что он взял с собой не все документы, подтверждающие его статус инвалидности. Такие ситуации – не редкость. Как объяснял РБК-Украина спикер ГПСУ, ежедневно около 150 человек по тем или иным причинам получают отказ в пересечении границы.

В колонке для TRAVEL РБК-Украина адвокат и ведущий юрисконсульт компании Nota Group Антон Маринич рассказывает об актуальных правилах пересечения границы – кому из мужчин призывного возраста разрешают выезжать за границу и какие документы нужно иметь при себе. Также он пояснил, что могут спрашивать мужчину во время пересечения границы.

Кому из мужчин разрешают выезд из Украины во время войны

С начала введения военного положения в Украине военнообязанным мужчинам в возрасте 18-60 лет запрещен выезд за границу. Но есть отдельные категории, которые могут пересекать границу при определенных условиях. Список этих категорий достаточно немалый, поэтому разберем основные из них:

Люди с инвалидностью независимо от группы

До конца октября 2022 года разрешался выезд при наличии справки к акту осмотра медико-социальной экспертной, но этот документ был исключен, поскольку такая справка не содержала достаточных данных о личности и были большие риски использования поддельного документа.

Для лиц с инвалидностью при пересечении границы необходимо предъявить один из таких документов, где должна быть указана группа и причина инвалидности:

удостоверение, подтверждающее соответствующий статус

пенсионное удостоверение

удостоверение, подтверждающее назначение социальной помощи

справку для получения льгот лицами с инвалидностью, не имеющими права на пенсию или социальную помощь, по форме, утвержденной Минсоцполитики

Лица, сопровождающие людей с инвалидностью

Подтверждающие документы зависят от статуса и наличия родственных связей с сопровождающим лицом.

При сопровождении супруги (супруга) среди лиц с инвалидностью необходимо предъявить оригиналы (или нотариальные копии):

документы, подтверждающие инвалидность сопровождающего лица

свидетельство о браке

Фото: Если вы имеете право выезда за границу во время военного положения, нужно иметь при себе все подтверждающие документы (Getty Images)

Если происходит сопровождение для выезда за пределы Украины одного из своих родителей или родителей жены (супруга) из лиц с инвалидностью I или II группы, необходимо предоставить:

документы, подтверждающие родственные связи. Для своих родителей это свидетельство о рождении, для родителей жены (супруга) дополнительно к свидетельству о рождении предъявить свидетельство о браке.

документы, подтверждающие инвалидность сопровождающего лица

Если они совместно проживают, тогда необходимо предоставить Выписки о месте жительства (сейчас такой документ можно получить онлайн с помощью "Дии" или обратившись в Центр предоставления административных услуг).

Если совместно не проживают, тогда предоставляется Акт установления факта осуществления ухода за одним из своих родителей или родителей жены (супруга) или удостоверения (справки) о получении компенсации (помощи, надбавки) по уходу. Для получения одного из этих документов об уходе необходимо обратиться в районную госадминистрацию, исполнительный орган сельского, поселкового, городского совета с заявлением об осуществлении лицом такого ухода. Получить такой акт может как лицо с инвалидностью, так и лицо, осуществляющее уход.

При сопровождении родителями, на содержании которых находится совершеннолетний ребенок, являющийся лицом с инвалидностью I или II группы предоставляются:

свидетельство о рождении

документы, подтверждающие инвалидность

При сопровождении детей с инвалидностью для выезда за пределы Украины дедом, совершеннолетним братом (сестрой), отчимом (мачехой) предоставляются:

документы, подтверждающие наличие отсрочки от призыва на военную службу во время мобилизации

документы, подтверждающие родственные связи

документы, подтверждающие инвалидность

Фото: Нехватка всех документов, подтверждающих разрешение на выезд – одна из причин, почему мужчине могут отказать в пересечении границы (Getty Images)

При сопровождении лица с инвалидностью I или II группы для выезда за пределы Украины, за которым осуществляется постоянный уход и если человек не является родственником, в таком случае предоставляются следующие документы:

удостоверение (справка) о получении компенсации (помощи, надбавки) по уходу

документы, подтверждающие инвалидность

акт установления факта осуществления ухода

Также есть исключение в Правилах пересечения границы, когда сопровождающие лица могут выезжать за пределы Украины без лиц с инвалидностью или лиц, за которыми они осуществляют уход.

Для этого необходимо, чтобы лица с инвалидностью или за которыми осуществляется уход, состояли на консульском учете и получили справку.

Сопровождающий человек для самостоятельного пересечения границы должен в документы указанные выше предоставить Справку (или ее нотариальную копию) о пребывании лица с инвалидностью или человека, за которым осуществляется уход, на консульском учете.

В Правилах пересечения границы отдельно установлены ограничения для мужчин в возрасте от 18 до 60 лет, сопровождавшие лиц с инвалидностью, детей с инвалидностью, лиц, нуждающихся в постоянном уходе, обязанность вернуться в Украину не позднее возвращения на территорию Украины лиц, которых они сопровождали.

Волонтеры и спортсмены. Кому еще разрешают выезжать из Украины

К другим категориям граждан, имеющим право выезда за пределы Украины, относятся:

Женщины и мужчины, на содержании которых находятся трое и более детей младше 18 лет

Для подтверждения им нужно предоставить следующие документы:

свидетельства о рождении

свидетельство о браке

если брак был расторгнут, в таком случае решение суда о расторжении брака

решение органа опеки или удостоверения отца (матери) многодетной семьи

женщины и мужчины, самостоятельно воспитывающие ребенка (детей) в возрасте до 18 лет;

Подтверждающими документами будут:

свидетельство о рождении ребенка (детей)

свидетельство о смерти одного из родителей или решение суда о лишении другого родителя родительских прав

решение суда о разводе и определении места жительства с одним из родителей

Фото: За границу имеют право выезжать военные с целью лечения или реабилитации (Getty Images)

Спортсмены и деятели культуры

Спортсмены, тренеры и специалисты по подготовке имеют право выехать за границу для участия в официальных соревнованиях и тренировочных сборах. Однако им следует получить решение Министерства молодежи и спорта Украины о включении в состав национальной сборной.

Деятели культуры могут путешествовать за границу, чтобы собирать средства на благотворительные цели и представлять Украину на международной арене. Разрешение на выезд предоставляет Министерство культуры, а для этого необходимо получить приглашение от организаторов мероприятия и подать соответствующий запрос на такой выезд.

Военные, получившие ранения во время военных действий, имеют возможность уехать за границу на лечение или реабилитацию.

Для этого они должны получить специальное направление на лечение за границей и письмо Министерства здравоохранения, что подтверждает готовность зарубежного медицинского учреждения принять их на лечение.

Водители и волонтеры

Водители компаний, у которых есть лицензия на международные перевозки грузов, могут выезжать за границу. Информация о таких водителях должна быть занесена в информационную систему "Укртрансбезопасности". Кроме того, границу могут пересечь водители-волонтеры, которые транспортируют грузы для ВСУ, медицинские материалы или гуманитарную помощь.

Как может проходить "собеседование" на границе при выезде из Украины

Нередко говорят, что мужчинам нужно приготовиться к проведению подробного собеседования при выезде из Украины. Что обычно может спрашивать, как может проходить такой разговор с пограничниками?

Независимо от категории лиц, пересекающих границу Украины, обязательным условием является проверка Государственной пограничной службой Украины наличия документов, которые дают основания для пересечения.

Сотрудники пограничной службы проверяют документы, подтверждающие право лица для выезда за пределы Украины, паспорт для выезда за границу. Также могут проводить собеседование, чтобы убедиться в правдивости предоставленных документов.

Фото: Надо быть готовым к тому, что на границе у вас будут спрашивать цель выезда и другие детали (facebook.com/DPSUkraine3)

Могут задавать, на первый взгляд, обычные вопросы, например спрашивая у отца троих детей их имена. И если такой отец путается в ответе, это уже подозрительно. Также могут уточнять сведения из документов о группе инвалидности и ее причине.

Такое собеседование может быть совсем коротким или займет 10-15 минут, в зависимости от внутреннего убеждения самого пограничника.

Основная цель такого разговора – необходимость определить, что пересекающее границу предоставило правдивые документы и их достаточно для подтверждения оснований для пропуска такого лица за пределы Украины.

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