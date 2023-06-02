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Осторожно с водой. Локации в Европе, где туристы часто болеют

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Пятница 02 июня 2023 17:24
Осторожно с водой. Локации в Европе, где туристы часто болеют Фото: Туристы в Бенидорме (unsplash.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Путешествия обычно несут приятные впечатления, но иногда чреваты и неприятностями – например, болезнями. Даже в Европе у туристов есть повышенные риски подхватить инфекции.

В каких локациях путешественники часто болеют, TRAVEL РБК-Украина рассказывает со ссылкой на schengenvisainfo.com.

Издание Forbes изучило 2,4 млн сообщений на туристических форумах, где попадались слова "гастроэнтерит", "сальмонелла", "кишечная палочка" и "пищевое отравление". Таким образом определили направления, где туристам рекомендуется быть осторожными с точки зрения физического здоровья.

Две "опасные" локации – в Испании

Среди направлений с самым высоким рейтингом – Бенидорм в Испании. Этот курорт отметили в 2323 онлайн-сообщениях туристов, которые утверждали, что та заболели. Хотя водопроводная вода в Бенидорме считается безопасной для употребления, и нет рекомендуемой вакцинации, которую должны делать туристы.

Тенерифе получил 1700 подобных сообщений. Водопроводная вода на Тенерифе безопасна для употребления, как и в Бенидорме, однако перед посещением этого места следует подумать о двух прививках.

Вода на популярном черноморском курорте – небезопасна

Солнечный Берег в Болгарии в обсуждениях на туристических форумах получил 470 сообщений с обсуждением разных болезней. Туристам рекомендуют сделать три прививки перед поездкой. Водопроводная вода на Солнечном Берегу небезопасна для употребления, поэтому лучше пить бутилированную.

Осторожно с водой. Локации в Европе, где туристы часто болеютФото: Пляж в Солнечном Берегу в Болгарии (unsplash.com/seongyeon-jo)

В столице Франции туристы часто болеют

Самое известное европейское направление занимает 24 место в списке мест, где туристы чаще всего заболевают. Касательно Парижа было размещено 4 182 постов. Хотя вода там безопасна для употребления, и для туристов, направляющихся в Париж, есть только одна рекомендация по вакцинации.

Напомним, мы писали про топ-10 стран, где можно отдохнуть бюджетно этим летом.

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