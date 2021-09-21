Жіночі ритуали на Пагорбі фараонів. Єгипетські археологи пролили світло на стародавні звичаї в історичному регіоні країни

Реліквії виявили в одному з найвищих курганів Тель-ель-Фарайна

В одному з найвідоміших стародавніх місць Єгипту археологи знайшли ритуальні артефакти, які відкривають звичаї в дельті Нілу в новому світлі. Реліквії виявили в Тель-ель-Фараіні в єгипетській провінції Кафр-Ель-Шейх - за 95 кілометрів на схід від Олександрії, повідомляє The National.

Єгипетські археологи пролили світло на стародавні релігійні звичаї на пагорбі фараонів - Верховна рада Єгипту за старожитностями оприлюднила останні знахідки на цьому місці.

Голова ради Мустафа Вазірі зазначив, що знахідка була важливою, тому що вона включала артефакти, які використовувалися в щоденних ритуалах жителів цього місця, багато з яких шанували богиню Хатхор, що правила небом, жінками, дарувала родючість і любов.

Чим цікаві нові знахідки: символи процвітання та родючості

Відзначається, Тель-ель-Фарайн вважається одним з найважливіших стародавніх місць в країні. Назва арабською означає "пагорб фараонів", але стародавнє місто більш відоме під своєю грецькою назвою Буто.

Фото: Підставки для пахощів з головою Гора (facebook.com/Ministry of Tourism and Antiquities)

Буто - одна з найвідоміших археологічних зон країни. В ході минулих місій були виявлені палац часів Другої династії, що існувала приблизно між 2890 р. до н. е. і 2686 р. до н. е., і шість бань.

Артефакти, які відкрили громадськості днями, були знайдені схованими в одному з найвищих курганів Тель-ель-Фарайна.

Одна з найважливіших знахідок в цьому місці - око Гора (бог неба і сонця у вигляді сокола - ред.) – з чистого золота. Стародавні єгиптяни використовували його як символ процвітання і для захисту від зла.

Також однією з найвидатніших частин знахідки рада назвала підставку для пахощів, прикрашену соколиною головою Гора.

Серед скарбів при розкопках виявили також вапняковий стовп, увінчаний різьбленням у вигляді голови богині Хатхор і кілька фаянсових підставок для пахощів.

Також на цьому місці були знайдені маленькі статуї богині Таверет, богині-покровительки дітонародження і родючості, і колекція золотих лусочок, які використовувалися для позолоти інших артефактів.

Фото: Стовп із головою богині Хатхор (facebook.com/Ministry of Tourism and Antiquities)

Археологи знайшли ще кілька глиняних посудин, які використовувалися для підношень Хатхор під час релігійних церемоній.

Під час розкопок також був знайдений фрагмент картини, на якій намальований цар, який здійснює релігійні обряди.

Стародавня ванна кімната і каналізація

Відзначається, що пагорбі, який досліджували археологи, знайшли велику кам'яну споруду, яку, ймовірно, використовували для зберігання води для релігійних церемоній.

Поруч були залишки ванної кімнати епохи Птолемеїв: в комплекті з ванною, невеликою раковиною і посудиною, яка використовувалася для нагріву води для прийняття ванн.

Фото: Внутрішні приміщення, знайдені в Тель-ель-Фарайні (facebook.com/Ministry of Tourism and Antiquities)

Поруч також була виявлена стародавня каналізаційна система, яка забезпечувала подачу свіжої води у ванну і відводила стічні води.

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